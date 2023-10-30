القاهرة الإخبارية: تبادل إطلاق نار وقصف مدفعى بالجولان السورى المحتل

القاهرة الإخبارية: تبادل إطلاق نار وقصف مدفعى بالجولان السورى المحتل
التاريخ
10/30/2023 4:28:21 AM
(MENAFN
- Youm7) أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل نقلا عن مراسلها: "تبادل إطلاق نار وقصف مدفعي بالجولان السوري المحتل حيث استهدف الاحتلال الكتيبة 112 مدفعية قرب الجولان".
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