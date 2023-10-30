Monday, 30 October 2023 01:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مباحثات أردنية قبرصية بلجيكية حول وقف الحرب على قطاع غزة

10/30/2023 4:28:19 AM
(MENAFN- Youm7) اجتمع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، كلا على حدة بمقر الوزارة الأحد، مع وزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس ووزيرة الخارجية البلجيكية حاجة لحبيب.

وبحث الاجتماعان، طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية، الجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية.

وأكد الصفدي ضرورة وقف هذه الحرب المستعرة على غزة، وما تنتجه من كارثة إنسانية، مشددا على ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي معاً وفورياً على إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع الذي تحوله الحرب الإسرائيلية جحيماً في خرق واضح للقانون الدولي.

وحذر الصفدي من أن خطر توسع هذه الحرب وامتدادها في المنطقة كبير، مؤكدا أهمية البناء على القرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة أول من أمس، والذي قدمه الأردن بصفته رئيس المجموعة العربية، حول ضرورة وقف الحرب وحماية المدنيين، والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية.

كما أكد الصفدي أن وحده السلام العادل والدائم على أساس حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على ترابهم الوطني على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، سيضمن الأمن والسلام للفلسطينيين ولإسرائيل.

وشدد الصفدي على أن الأردن يدين قتل المدنيين من الجانبين ويؤكد ضرورة التزام القيم الإنسانية المشتركة، واحترام حياة المدنيين، وضرورة عدم استهدافهم بغض النظر عن جنسيتهم أو هويتهم.

وشكر الصفدي وزيرة الخارجية البلجيكية على تصويت بلادها لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي صوت لصالحه أكثر من ثلثي أعضاء الأمم المتحدة.








MENAFN30102023000132011024ID1107328616

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث