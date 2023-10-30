طقس الخليج.. ممطر بالسعودية مائل للحرارة بالكويت وغائم في الإمارات والبحرين

MENAFN - Youm7) حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة نشر أحوال الطقس في دول الخليج، من خلال النشرات الجوية لكل دولة فى السطور التالية.

طقس السعودية

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية في السعودية، إنه " بمشيئة الله تعالى يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، تبوك، القصيم والجوف. في حين لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الرياض والحدود الشمالية. كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك."

الرياح السطحية: شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وتكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين يصل إلى أكثر من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

حالة البحر: متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

طقس الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد الإماراتي، أن يكون الطقس، اليوم، صحوا الى غائم جزئي أحياناً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية قد يصحاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والغربية، ورطب ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 – 20 تصل إلى 35 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 13:33 والثاني عند الساعة 02:39 والجزر الأول عند الساعة 20:13 والجزر الثاني عند الساعة 07:41 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 09:42 والمد الثاني عند الساعة 23:27 والجزر الأول عند الساعة 16:29 والجزر الثاني عند الساعة 05:03.

طقس الكويت

قالت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، إن طقس اليوم، مائل للحرارة و غائم جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة .

ويكون خلال الليل، معتدل وغائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة .

طقس البحرين

أشارت نشرة الأحوال الجوية الصادرة من وزارة المواصلات والاتصالات في البحرين، إلى أن طقس اليوم الإثنين، غائم جزئياً أحياناً .

والرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ولكنها شمالية شرقية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة أحياناً بعد الظهيرة.

ارتفاع الموج من قدم إلى ثالثة أقدام .

درجة الحرارة العظمى 32 م درجة الحرارة الصغرى 23 م

الرطوبة النسبية العظمى 80 % الرطوبة النسبية الصغرى 25 %



