استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين خلال اقتحام الاحتلال جنين ومخيمها

MENAFN - Youm7) استشهد 4 فلسطينيين، وأصيب 9 آخرون، اليوم الاثنين، خلال مواجهات مع قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلى فى "جنين" ومُخيمها، شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر بالمدينة، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين بأكثر من 100 مركبة عسكرية من عدة محاور برفقة جرافتين عسكريتين، وتحاصر محيط مستشفى ابن سينا، بالتزامن مع تحليق طائرة مُسيرة فوق المدينة قبل إطلاقها عددًا من الصواريخ على المنازل والشوارع، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بالمخيم والمدينة ووقوع دمار كبير في الممتلكات.

ونشرت قوات الاحتلال قناصتها على أسطح البنايات المحيطة بمستشفى ابن سينا، وأطلقت الرصاص الحي بشكل كثيف صوب المدنيين الفلسطينيين.

وأكدت مصادر طبية استشهاد 4 شبان عُرف منهم: أمير عبد الله شربجي متأثرا بإصابته الخطيرة بالرصاص الحي، ونورس إبراهيم بعجاوي (28 عاما).

ونقلت مركبات الإسعاف إلى المستشفى 6 إصابات بالرصاص الحي إحداها خطيرة، وتحاصر قوات الاحتلال برفقة جرافة عسكرية المستشفى من الخارج.

وأفادت المصادر، بأن قوات الاحتلال دعست شابا بمركبة عسكرية، وتم نقله إلى مستشفى ابن سينا، كما أصيب شابان بالرصاص الحي نقلا إلى مستشفى الرازي.



وأكد مصدر أمني، أن طائرة مسيرة أطلقت صاروخا على منزل في حي الحواشين، ما أدى لإصابة شاب بشظايا الصاروخ، وحدوث أضرار مادية في المنزل.

وقامت جرافات الاحتلال بتجريف الشوارع والبنية التحتية في شوارع مدينة جنين، والشوارع المؤدية إلى المخيم ووضعت سواتر ترابية، في مُحاولة لعزل المُخيم عن المدينة، ودمرت عددًا من المحال التجارية على أطراف الشوارع، كما دمرت جرافة الاحتلال دوار القوس وهو مدخل المخيم، وكذلك دوار الشهداء "الحصان".



وأخلت قوات الاحتلال 3 بنايات سكنية في أطراف المخيم من سكانها بشكل كامل، وحولتها إلى ثكنات عسكرية، كذلك أخلت حي الزهراء المحاذي للمخيم وحولوا سكانه إلى دروع بشرية.



وطالبت قوات الاحتلال عبر مكبرات الصوت أهالي المنازل في أطراف المخيم بإخلائها، مهددة بضربها، في الوقت الذي قطعت فيه الكهرباء عن معظم منازل المخيم وأطرافه، وأطلقت كلابها البوليسية داخل أزقة المخيم.



وقامت جرافات الاحتلال العسكرية بتحطيم عدد من السيارات عمدا، كما استولت قوات الاحتلال على مركبتين، وسحبت القوات سيارة من ساحة مستشفى ابن سينا، وقامت بتفجيرها.



وتمكنت طواقم الدفاع المدني من الوصول إلى محلات فجرها الاحتلال، وإطفاء النيران المُشتعلة فيها.







