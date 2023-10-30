شهداء وجرحى جراء العدوان الإسرائيلى المتواصل على قطاع غزة

MENAFN - Youm7) استُشهد عشرات الفلسطينيين، وأصيب آخرون، منذ فجر الاثنين، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلى، أنحاء متفرقة من قطاع غزة.

وقالت مصادر إن طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا في الزوايدة وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد 11 شخصا، أغلبيتهم نساء وأطفال.

واستهدفت طائرات الاحتلال منزلا بجوار محطة أبو قمر بمخيم جباليا، شمال قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 3، إضافة إلى عدد من المصابين.

واستُشهد 3 آخرون في قصف مركبة، جنوب مدينة غزة، واشتد القصف المدفعي المكثف في محيط مدينة الشيخ زايد وقليبو شمال غزة، دون أن يبلغ عن شهداء أو جرحى.

كما شنت طائرات الاحتلال غارات مُكثفة على حي "تل الهوا" غرب غزة، الذي يتعرض يوميًا لقصف مُتواصل للمباني السكنية والمحلات التجارية.



وأعلنت مصادر طبية في المستشفى الإندونيسي في "بيت لاهيا"، شمال غزة، عن وصول عشرات الشهداء والجرحى، جراء القصف المتواصل على مُخيمي البريج والنصيرات، ومنطقة الزوايدة.



وكانت مستشفيات قطاع غزة، قد أعلنت أمس الأحد ارتفاع حصيلة الشهداء جراء المجازر المروعة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق سكان القطاع إلى أكثر من 8 آلاف شهيد، غالبيتهم أطفال ونساء وشيوخ، إضافة إلى ما يزيد على 20 ألف مصاب، ولم يُنشر حتى الآن إحصاء اليوم.





