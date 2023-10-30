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وزير التعليم يوجه بتعريف الطلاب المواد التعليمية على موقع الوزارة للاستفادة منها

10/30/2023 4:28:16 AM
(MENAFN- Youm7) أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم ، على أنه تم اختيار أفضل المعلمين لشرح الدروس والمناهج التعليمية على القنوات التعليمية على مستوى الجمهورية، موجهًا مديري الإدارات التعليمية بالإعلان عن جدول برامج القنوات التعليمية لجميع الطلاب بالمدارس لتحقيق أقصى استفادة لهم، موضحا أن فترات المشاهدة للمواد التعليمية التي تمت إذاعتها على التليفزيون، تساعد في سد عجز المعلمين، حيث إن الحصة التي يتم عرضها بالتليفزيون تكافئ حصتين دراسيتين.



وأشار الوزير إلى أن إتاحة مواد تعليمية وتدريبية بها شرح معمق وأسئلة واختبارات وروابط لفيديوهات تعليمية، مشيرًا إلى أهمية تعريف الطلاب في المدارس بهذه المواد للاستفادة منها في التحصيل الدراسي عبر تحميلها من موقع الوزارة مجانا.



وبدأت المدارس تقييم الطلاب فى منهج شهر أكتوبر، حيث تعقد المدارس اختبارات الشهر للطلاب خلال اليوم الدراسى، حيث تتم التقييمات وفق أسئلة قصيرة لقياس نواتج التعلم فيما درسه الطالب منذ بدء العام الدراسي الجديد حتى نهاية توزيع المقررات الدراسية لشهر نوفمبر فى جميع المواد.














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