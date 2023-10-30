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وزارة النقل تطور ميناء العريش البحرى لتنمية شمال سيناء.. صور

10/30/2023 4:28:16 AM
(MENAFN- Youm7) تجرى وزارة النقل أعمال تطوير موسعة لميناء العريش البحرى ، بمحافظة شمال سيناء، وهو ما ينعكس على حركة الاستيراد والتصدير لمنتجات سيناء وتنمية اقتصادها، ويتم تنفيذ مشاريع التطوير على مرحلتين، المرحلة الأولى تشمل إنشاء أرصفة بإجمالى أطوال 2250 م تصل إلى حوالي 18 م وحواجز أمواج بطول 2700 م، بالإضافة إلى إنشاء حاجز أمواج رئيسى بطول 1250 م، وإقامة رصيف سياحى عليه بطول 1000 م، ثم إنشاء إمتداد للحاجز الرئيسى بطول 1200 م وكذلك إنشاء حاجز امواج شرقى بطول 250 م وإنشاء رصيف البضائع العامة رقم 1 بطول 250 م بالإضافة إلى إنشاء رصيف البضائع العامة رقم 2 بطول 1000 م وإنشاء رصيف متعدد الأغراض بطول 915 م.
وتشمل أعمال المرحلة الثانية، البدء في الحوض الثاني والذي يشمل (أرصفة بأطوال 1650 م - حاجز أمواج غربى بطول 1200 م، وحاجز أمواج شرقى بطول 1100 م - ساحات ومخازن بمساحة 769 م2 ويعقب تنفيذ الحوض الثاني تنفيذ أعمال الحوض الثالث الذي يشمل (أرصفة حاويات بأطوال 3200 م بغاطس 17م ).

جدير بالذكر أنه تم بدء عمل ميناء العريش البحرى كميناء تجارى إعتباراً من عام 1996 بمساحة 50 فدان منهم 145 الف م2 مساحات تخزينية وأرصفة كالآتى (رصيف بطول 242 م وغاطس 7.5 م - رصيف بطول 122 م وغاطس 5 م - عدد ( 2 ) سقالة لخدمة سفن الصيد بغاطس 4 م، وان الميناء إستخدم منذ نشأته فى تصدير منتجات شمال وجنوب سيناء خاصة المنتجات المعدنية وكذلك إستقبال الواردات من البضائع العامة .

وزارة النقل تطور ميناء العريش البحرى


وزارة النقل تطور ميناء العريش البحرى


وزارة النقل تطور ميناء العريش البحرى


وزارة النقل تطور ميناء العريش البحرى


وزارة النقل تطور ميناء العريش البحرى


وزارة النقل تطور ميناء العريش البحرى


وزارة النقل تطور ميناء العريش البحرى


وزارة النقل تطور ميناء العريش البحرى








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