الرئيس السيسى يهنئ التشيك بالعيد القومى

الرئيس السيسى يهنئ التشيك بالعيد القومى
التاريخ
10/30/2023 4:28:15 AM
(MENAFN
- Youm7) بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، ببرقية تهنئة إلى رئيس التشيك بيتر بيفل، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومى.
كما أوفد الرئيس السيسي، محمد نجم الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة التشيك بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة .
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