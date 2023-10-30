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الرئيس السيسى يهنئ التشيك بالعيد القومى

10/30/2023 4:28:15 AM
(MENAFN- Youm7) بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، ببرقية تهنئة إلى رئيس التشيك بيتر بيفل، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومى.

كما أوفد الرئيس السيسي، محمد نجم الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة التشيك بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة .








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