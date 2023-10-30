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العثور على حطام طائرة صغيرة في ولاية يوتا الأمريكية

10/30/2023 4:28:13 AM
(MENAFN- Youm7) قالت السلطات الأمريكية إن حطام الطائرة الصغيرة التي تم الإبلاغ عن فقدانها يوم الجمعة تم تحديد موقعها في منطقة جبلية وعرة في وسط ولاية يوتا.

وقال المجلس الوطني لسلامة النقل في بيان صحفي إنه تم العثور على الطائرة من طراز سيسنا T206H في“تضاريس شديدة الانحدار وجبلية وخطرة للغاية” بالقرب من هنتنغتون. بسبب التضاريس، سيعتمد NTSB على شركة انتشال الحطام لإحضار الطائرة إلى مكان آمن حيث سيقوم المحقق بفحصها.

ولم تذكر السلطات المحلية والفدرالية عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة عندما تحطمت، أو إلى أين كانت متجهة، أو سبب سقوطها. وتم تصميم الطائرة ذات المحرك الواحد لاستيعاب ما يصل إلى خمسة ركاب وطيار.

ومن المتوقع صدور تقرير أولي في غضون شهر، وقد يستغرق الأمر ما يصل إلى عامين حتى يصدر المحققون تقريرًا نهائيًا أكثر تفصيلاً. ولم يتم نشر أي معلومات أخرى حول الحادث.








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