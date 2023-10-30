ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار أوتيس بالمكسيك لـ 43 قتيلا و36 مفقودا

MENAFN - Youm7) ارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار "أوتيس" الذى ضرب المكسيك قبل أيام قليلة إلى 43 قتيلا و36 مفقودا، وذلك مع استمرار جهود البحث والإغاثة بمنطقة "أكابولكو" الواقعة على الساحل الغربى للبلاد.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الاثنين أن الإعصار تسبب في سقوط الأشجار واللافتات المعدنية وغمر الطرق بالمياه بالإضافة إلى انقطاع الاتصالات والتيار الكهربائي في بعض المناطق وإلحاق الضرر بمئات المنازل والمباني.

وكان الرئيس المكسيكي لوبيز أوبرادور قد دعا القوات المسلحة في وقت سابق إلى إقامة نقاط تفتيش لتجنب عمليات السطو.

وضرب الإعصار "أوتيس" المكسيك يوم الأربعاء الماضي مصحوبا برياح بلغت سرعتها 165 ميلا في الساعة.

يذكر أن المكسيك الواقعة بين المحيط الهادئ وخليج المكسيك، تتعرض لعواصف عاتية عديدة خلال موسم الأعاصير الذي يمتد من مايو وحتى نوفمبر..والكثير من هذه الأعاصير تكون مدمرة، لكن الدمار الذي تتسبب به يعتمد على نقطة دخول الإعصار إلى اليابسة.



