Monday, 30 October 2023 01:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


روسيا: خسائر أوكرانيا فى هجومها المضاد تجاوزت 90 ألف جندى بين قتيل وجريح

10/30/2023 4:28:13 AM
(MENAFN- Youm7) أكد وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو أن خسائر القوات الأوكرانية خلال هجومها المضاد تجاوز 90 ألف فرد بين قتيل وجريح، دون تحقيق أى نجاح على الأرض.

وقال شويجو ـ في كلمة له خلال منتدى شيانجشان الأمني​ العاشر في بكين حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الاثنين ـ "إنه منذ بداية الهجوم المضاد الأوكراني الذي حظى بتغطية إعلامية واسعة النطاق وتمت رعايته بسخاء من الغرب، خسرت كييف أكثر من 90 ألف جندي بين قتيل وجريح".

وأضاف أن القوات الأوكرانية تكبدت حوالي 600 دبابة و1.9 ألف مدرعة من مختلف الفئات، مؤكدا في الوقت نفسه أن القوات الروسية ستواصل المهام الموكلة إليها بشكل ممنهج، وضمان سلامة المدنيين.

وشدد شويجو على أن روسيا ما زالت مستعدة لبحث الأزمة الأوكرانية بعد انتهاء النزاع وتعزيز التعايش مع الغرب.

وأوضح وزير الدفاع الروسي أن الغرب يستخدم أوكرانيا أداة في محاولة منه لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، بعد أن اتخذت موسكو إجراءات منعت توسع حلف شمال الأطلسي "الناتو" شرقا، مشيرا إلى "أن البيت الأبيض واصل تجاهل حقوق روسيا المشروعة في ضمان أمنها، ووجدنا أنفسنا مجبرين على اتخاذ تدابير مضادة لهذه الخطوات العدائية".








MENAFN30102023000132011024ID1107328604

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث