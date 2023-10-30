روسيا: خسائر أوكرانيا فى هجومها المضاد تجاوزت 90 ألف جندى بين قتيل وجريح

MENAFN - Youm7) أكد وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو أن خسائر القوات الأوكرانية خلال هجومها المضاد تجاوز 90 ألف فرد بين قتيل وجريح، دون تحقيق أى نجاح على الأرض.

وقال شويجو ـ في كلمة له خلال منتدى شيانجشان الأمني​ العاشر في بكين حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الاثنين ـ "إنه منذ بداية الهجوم المضاد الأوكراني الذي حظى بتغطية إعلامية واسعة النطاق وتمت رعايته بسخاء من الغرب، خسرت كييف أكثر من 90 ألف جندي بين قتيل وجريح".



وأضاف أن القوات الأوكرانية تكبدت حوالي 600 دبابة و1.9 ألف مدرعة من مختلف الفئات، مؤكدا في الوقت نفسه أن القوات الروسية ستواصل المهام الموكلة إليها بشكل ممنهج، وضمان سلامة المدنيين.

وشدد شويجو على أن روسيا ما زالت مستعدة لبحث الأزمة الأوكرانية بعد انتهاء النزاع وتعزيز التعايش مع الغرب.

وأوضح وزير الدفاع الروسي أن الغرب يستخدم أوكرانيا أداة في محاولة منه لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، بعد أن اتخذت موسكو إجراءات منعت توسع حلف شمال الأطلسي "الناتو" شرقا، مشيرا إلى "أن البيت الأبيض واصل تجاهل حقوق روسيا المشروعة في ضمان أمنها، ووجدنا أنفسنا مجبرين على اتخاذ تدابير مضادة لهذه الخطوات العدائية".



