القبض على 60 شخصا بعد اقتحام مطار بداغستان احتجاجا على هبوط طائرة إسرائيلية

MENAFN - Youm7) أفادت السلطات الروسية، اليوم الاثنين، إن السلطات ألقت القبض على 60 شخصاً بعدما اقتحم المئات مطاراً في منطقة داغستان الروسية.

وقالت وزارة الداخلية الروسية في بيان "حددت هوية أكثر من 150 مشاركا في الاضطرابات، وأوقف 60 منهم" موضحا أن اثنين من عناصر الشرطة الجرحى أدخلا المستشفى.

واقتحم المحتجون المطار، الأحد، أثناء وصول طائرة قادمة من إسرائيل، الأمر الذي اضطر قوات الأمن إلى إغلاق المطار وإبعاد المحتجين الغاضبين جراء ما ترتكبه إسرائيل من جرائم وقصف عنيف في قطاع غزة أوقع آلاف الضحايا، أغلبهم من النساء والأطفال.



