Monday, 30 October 2023 01:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


القبض على 60 شخصا بعد اقتحام مطار بداغستان احتجاجا على هبوط طائرة إسرائيلية

10/30/2023 4:28:13 AM
(MENAFN- Youm7) أفادت السلطات الروسية، اليوم الاثنين، إن السلطات ألقت القبض على 60 شخصاً بعدما اقتحم المئات مطاراً في منطقة داغستان الروسية.

وقالت وزارة الداخلية الروسية في بيان "حددت هوية أكثر من 150 مشاركا في الاضطرابات، وأوقف 60 منهم" موضحا أن اثنين من عناصر الشرطة الجرحى أدخلا المستشفى.

واقتحم المحتجون المطار، الأحد، أثناء وصول طائرة قادمة من إسرائيل، الأمر الذي اضطر قوات الأمن إلى إغلاق المطار وإبعاد المحتجين الغاضبين جراء ما ترتكبه إسرائيل من جرائم وقصف عنيف في قطاع غزة أوقع آلاف الضحايا، أغلبهم من النساء والأطفال.








MENAFN30102023000132011024ID1107328603

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث