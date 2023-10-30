استمرار مظاهرات دعم فلسطين فى أوروبا.. ومسئولون إسبان يطالبون بوقف إطلاق النار

MENAFN - Youm7) شهدت عدة مدن حول العالم تظاهرات شارك فيها الآلاف تضامنًا مع الفلسطينيين وتنديدًا باستهداف المدنيين في قطاع غزة من قبل اسرائيل، وكانت آخرها فى إسبانيا، حيث تجمعحوالي 1200 شخص فى ساحة سانت جاومي أمام مبنى بلدية برشلونة ومجلس المدينة تحت شعار فى "مواجهة الهجوم البرى فى غزة".

وقالت وكالة أوروبا بريس إن المشاركين في المسيرة المؤيدة للفلسطينيين التي نظمتها الجالية الفلسطينية في كتالونيا كرروا

هتافات مثل "إنها ليست حرب، إنها إبادة جماعية" أو "غزة، أنت لست وحدك" أثناء حملهم أعلام فلسطين، بالإضافة إلى الوقوف دقيقة صمت حداد على روح الشهداء.

وشارك فى تلك المظاهرات عدد من المسئولين مثل عمدة برشلونة السابق ادا كولوا ، وأعضاء البرلمان جيسيكا ألبياتش ، وجيراردو بيساريلو.

وتظاهر آلاف الأشخاص في مدريد ، ملوحين بالأعلام الفلسطينية واللافتات، للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في الحرب فى قطاع غزة، ومن بين المتظاهرين - نحو 35 ألف شخص بحسب السلطات - عدد من وزراء الحكومة اليسارية المؤقتة، مثل وزيرة العمل يولاندا دياز، الرجل الثالث في حكومة الاشتراكي بيدرو سانشيز.

وأعلنت دياز، زعيمة حزب سومار اليساري الراديكالي، "إننا جميعا ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة. إنه نداء يأتي من جميع أنحاء العالم. نطلب وقف إطلاق النار والانتهاء منه بشكل عاجل".

وخرج الطابور من ساحة أتوتشا، في قلب العاصمة الإسبانية، ووصل إلى ساحة إسبانيا، على بعد حوالي 2 كم، وهم يرددون شعارات مثل "الحرية لفلسطين!".

ولم تكن إسبانيا

فقط التى خرجت فى مظاهرات لدعم الفلسطنيين ، بل شارك آلاف الأشخاص في تظاهرة في باريس دعما للشعب الفلسطيني، رغم صدور قرار حظر أمني أيده القضاء، ولكن منعت قوة كبيرة من الشرطة موكب المتظاهرين من السير من ساحة دو شاتليه في وسط العاصمة الفرنسية.

وقالت نائبة رئيس بلدية كورباي-إيسون بوسط البلاد إلسا توري إن "وقف إطلاق النار أمر ملح لوقف قتل النساء والأطفال والرجال".

أما فى لندن، فكانت الأكبر ، حيث تجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في لندن وفي جميع أنحاء المملكة المتحدة للحث على إنهاء الهجمات الإسرائيلية على غزة.

وطالب المتظاهرين بتحرير فلسطين بالكامل وإقامة دولة فلسطينية من النهر إلى البحر، في إشارة إلى الأرض الواقعة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط.















