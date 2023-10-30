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وزير الرياضة يُشيد بمنتخب تنس الطاولة بعد وصافة بطولة مصر الدولية

10/30/2023 4:28:10 AM
(MENAFN- Youm7) أثنى الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة، على أداء المنتخب المصري لتنس الطاولة، بعد حصده وصافة بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة للناشئين والناشئات خلف الصين، والتى أقيمت فى مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر خلال الفترة ما بين 23 وحتى 29 من أكتوبر الجاري.



وحققت مصر المركز الثاني برصيد 12 ميدالية بواقع 3 ذهبيات ومثلها فضة و6 ميداليات برونزية، وجاءت الميداليات الذهبية للمنتخب المصري عن طريق، مروان جمال في منافسات الفردي تحت 19 سنة، وبدر مصطفى ومريم يونس بالزوجي المختلط تحت 19 سنة وملك زكي في الفردي تحت 11 سنة.



أما الميداليات الفضية فجاءت عن طريق دارين عبدالسلام في منافسات فردي الناشئات تحت 11 سنة و إياد الأوز في فردي الناشئين تحت 11 سنة ومروان جمال ورؤى الناغي في الزوجي المختلط تحت 19 سنة، وحصد الميداليات البرونزية كلًا من مريم يونس على صعيد الناشئات تحت 17 وتحت 19 وفريدة بدوي تحت 19 سنة ويوسف عمرو تحت 11 سنة بالإضافة إلى جومانة عبدالشكور ورودينا محرم في فردي الناشئات تحت 11 سنة.



واختتمت منافسات البطولة اليوم والتي أقيمت خلال الفترة ما بين 23 وحتى 29 من أكتوبر الجاري وشهدت إقامة فعاليات تحت 11 و13 و15 و17 و19 لفردي الناشئين والناشئات بالإضافة إلى منافسات تحت 15 و19 سنة للزوجي المختلط.












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