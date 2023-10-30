الأهلي يستقر على تجديد عقد عمرو السولية موسمين لـ2026

(MENAFN
- Youm7) استقر مسئولو النادي الأهلي على فتح ملف تجدد عقد عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأحمر، بعد الانتهاء من منافسات بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم، فى ظل انشغال الأهلي بهذه البطولة القارية والتى ينافس فيها الفريق الأحمر على تحقيق لقبها الأول، حيث يلعب حاليا الدور نصف النهائي أمام صن داونز الجنوب أفريقي.
وينتهي عقد عمرو السولية مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي، وينوي مسئولو القلعة الحمراء تجديد عقد اللاعب لمدة موسمين جديدين من أجل البقاء حتى 2026 مع الفريق الأحمر، باعتباره من اللاعبين أصحاب الخبرات والمفيد للأهلي داخل غرفة الملابس، وقادر على تقديم الإضافة داخل الملعب بحكم إمكانياته العالية، بعد تعافيه من الإصابة بشد في العضلة الخلفية واستعادة صولاته مع الأهلي في المستطيل الأخضر.
وتأتي رغبة لجنة التخطيط بالأهلي في تجديد عقد عمرو السولية، باعتباره من اللاعبين أصحاب المسيرة الطيبة مع الأهلي، ولم يفتعل أية أزمة منذ الانضمام لصفوفه، وقدم تضحيات كثيرة بعدما تلقى عروضا مغرية من الخليج في فترات سابقة، ولكن فضل البقاء في الأهلي، في ظل احتياج النادي إلى خدماته.
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