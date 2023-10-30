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الأهلي يستقر على تجديد عقد عمرو السولية موسمين لـ2026

10/30/2023 4:28:10 AM
(MENAFN- Youm7) استقر مسئولو النادي الأهلي على فتح ملف تجدد عقد عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأحمر، بعد الانتهاء من منافسات بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم، فى ظل انشغال الأهلي بهذه البطولة القارية والتى ينافس فيها الفريق الأحمر على تحقيق لقبها الأول، حيث يلعب حاليا الدور نصف النهائي أمام صن داونز الجنوب أفريقي.

وينتهي عقد عمرو السولية مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي، وينوي مسئولو القلعة الحمراء تجديد عقد اللاعب لمدة موسمين جديدين من أجل البقاء حتى 2026 مع الفريق الأحمر، باعتباره من اللاعبين أصحاب الخبرات والمفيد للأهلي داخل غرفة الملابس، وقادر على تقديم الإضافة داخل الملعب بحكم إمكانياته العالية، بعد تعافيه من الإصابة بشد في العضلة الخلفية واستعادة صولاته مع الأهلي في المستطيل الأخضر.

وتأتي رغبة لجنة التخطيط بالأهلي في تجديد عقد عمرو السولية، باعتباره من اللاعبين أصحاب المسيرة الطيبة مع الأهلي، ولم يفتعل أية أزمة منذ الانضمام لصفوفه، وقدم تضحيات كثيرة بعدما تلقى عروضا مغرية من الخليج في فترات سابقة، ولكن فضل البقاء في الأهلي، في ظل احتياج النادي إلى خدماته.








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