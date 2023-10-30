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مجلس الزمالك يبدأ توفير 80 مليون جنيه مستحقات متأخرة لفريق الكرة

10/30/2023 4:28:10 AM
(MENAFN- Youm7) تبدأ إدارة نادى الزمالك
العمل على توفير مستحقات لاعبى فريق الكرة الأول المتأخرة، والمقدرة بما يقرب من 80 مليون جنيه، حيث لم يحصل اللاعبون على مستحقاتهم منذ فترة فى ظل استقالة المجلس السابق وتعيين لجنة ثلاثية لإدارة القلعة البيضاء.



ويرغب مجلس الإدارة الجديد، برئاسة حسين لبيب، فى فرض حالة من الاستقرار عن طريق سداد المستحقات المتأخرة للاعبين بالفريق الأبيض .



ويعمل مجلس الإدارة فى الوقت الحالي على توفير مستحقات الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، حيث لم يحصل الجهاز الفني على مستحقاته منذ شهرين، وهو ما يعمل على توفيره المجلس في الوقت الحالي.



من ناحية أخرى، يعقد أحمد سليمان وحسين السيد، عضوا مجلس إدارة نادى
الزمالك ، والمشرفان على فريق الكرة بالقلعة البيضاء، اجتماعًا مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لمناقشته في العديد من الأمور والنقاط التي تخص الفريق المرحلة المقبلة، ومنها مناقشته فى أسباب الخسارة غير المتوقعة من إنبى بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، باستاد المقاولون العرب في الجولة الخامسة من عمر بطولة دوري Nile.














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