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علي ماهر يجهز غيلاس قناوى وأمانكونا لقيادة هجوم المصري بعد أزمة مروان حمدي

10/30/2023 4:28:10 AM
(MENAFN- Youm7) يعمل الجهاز الفني للنادي المصري ، بقيادة علي ماهر، على تجهيز الثنائي الغاني ليتسويل أمانكونا والجزائري غيلاس قناوي، لقيادة هجوم الفريق فى اللقاء المقبل بالدوري أمام البنك الأهلي، وذلك بعد أزمة مروان حمدي مهاجم الفريق.

وكان النادي المصري قد قرر خصم مليون جنيه من مستحقات مروان حمدي لاعب الفريق الأول للكرة بالنادي مع إيقافه لحين التحقيق معه فيما بدر منه خلال مباراة بيراميدز، بعد واقعة البصق على جماهير المصري خلال استبداله.

ويستعد النادي المصري لمواجهة البنك الأهلي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من دورى NILE.

وخسر النادي المصري في الجولة الخامسة من دوري NILE، بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام بيراميدز، ليتلقى الهزيمة الثانية في الموسم الجاري.

ويحتل النادي المصري المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 9 نقاط وخاض المصرى 5 مباريات حقق الفوز فى 3 لقاءات وخسر مباراتين، وسجل لاعبو المصرى 7 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أهداف أخرى.









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