أمير عبد الحميد: غياب الشحات عن الأهلى أمام صن داونز علامة استفهام

MENAFN - Youm7) أكد أمير عبد الحميد، حارس مرمى النادى الأهل ومنتخب مصر الأسبق، أن غياب حسين الشحات عن مباراة المارد الأحمر أمام صن داونز علامة استفهام، مشدداً على تحمل محمد الشناوى نسبة من مسئولية هدف بطل جنوب أفريقيا.

وقال أمير عبد الحميد، فى مداخلة هاتفية لبرنامج كيك أوف عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "كولر حقق ما أراد في المباراة، وفى مصر الأمور هتختلف، عدم إشراك حسين الشحات علامة استفهام بالنسبة لى، صن داونز مش عُقدة للأهلي وفارق التوقيت فى جنوب أفريقيا يُصعب الأمور على لاعبي الأهلي".

وأضاف حارس الأهلى الأسبق، "مدرب صن داونز ذكي جدًا، وكرة جنوب أفريقيا أصبح هدفها المتعة واللعب الجمالي، الشناوي يتحمل نسبة من مسئولية هدف صن داونز، ولكنه في المقابل أنقذ أكثر من كرة خطيرة ، تحرك الشناوي فى كرة الهدف كان صحيح ولكنه "كش" إيده بشكل مفاجئ ودى حاجة بتحصل لحُراس كتير".

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره صن دوانز فى الثامنة مساء بعد غد الأربعاء باستاد القاهرة الدولى فى إياب نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي.

قدم الأهلي مباراة متواضعة أمام صن داونز الجنوب أفريقي فى اللقاء الذى جمعهما عصر الأحد، باستاد لوفتوس فى ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم، سجل

ثابيلو ماسيكو هدف صن داونز فى الدقيقة 53 ، لينتظر الفريقان حسم التأهل إلى نهائى البطولة فى مباراة الإياب.

فى حال تخطي الأهلي عقبة صن داونز بطل جنوب أفريقيا سيصل للمباراة النهائية، وينتظر الفائز من من مباراة الوداد المغربى والترجى التونسى علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الوداد بهدف دون رد فى المغرب.

وأعلنت قنوات أون تايم سبورتس حصولها بشكل رسمي على حقوق نقل مباريات الدوري الأفريقي بمشاركة النادي الأهلي، بجانب قنوات أبو ظبى الرياضية.

تخطى الأهلي عقبة سيمبا التنزاني بنتيجة 3/3 بمجموع المباراتين، وبفضل قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين بعد التعادل ذهابا 2/2 فى دار السلام والتعادل 1/1 في القاهرة.بينما تخطي صن داونز عقبة بترو أتلتيكو الأنجولي بهدفين دون في مجموع المباراتين، بعدما فاز ذهابا بهدفين دون رد فى أنجولا وتعادل سلبيا إيابا فى بريتوريا.