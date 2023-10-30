حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 30 - 10 (كونا) -- الثلاثون من أكتوبر

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1904 - أول مستوصف في تاريخ الكويت يفتتح في دار الاعتمادالبريطاني (بيت ديكسون) مقابل ساحل البحر حيث قدم خدماتها لأعضاء دار الاعتماد وللكويتيين بالمجان وبقي حتى عام 1907.

1919 - الشيخ أحمد الجابر الصباح يزور بريطانيا في أعقاب انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الأولى ليكون أول مبعوث رسمي كويتي يرسله الشيخ سالم المبارك الصباح لتهنئة الملك جورج الخامس بمناسبة ذلك الانتصار.

1962 - المجلس التأسيسي يوافق بالإجماع على مشروع الدستور في جلسة تمت فيها تلاوة مواد المشروع ثم أخذ التصويت على المشروع وذلك بالمناداة على الأعضاء.

1976 - أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر مرسوما بقانون بالموافقة على اتفاقية حصانات وامتيازات منظمة المؤتمر الإسلامي الموقعة في إسطنبول.

1999 - اندلاع أحداث شغب واسعة بين مقيمين في منطقة خيطان استمرت مدة يومين قبل السيطرة الأمنية عليها.

2018 - مجلس الأمة ينهي الاستجواب الموجه إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي والمقدم من النائب رياض العدساني دون تقديم طلب بطرح الثقة.

2019 - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية يوقع اتفاقية تمويل بقيمة 30 مليون دينار لتمويل مشروع تحسين مياه الشرب في 17 محافظة تونسية.

2021 - الجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا لألعاب القوى تزكي مرشح الكويت رئيس الاتحاد الكويتي سيار العنزي لمنصب رئيس الاتحاد للسنوات الأربع المقبلة وتقرر نقل مقر الاتحاد من البحرين إلى الكويت.

2022 - المصور الكويتي محمد مراد ينال الجائزة الشرفية العليا في مسابقة (بنجامين مكابا) الإفريقية لتصويرالحياة البرية التي أقيمت في كينيا تحت إشراف مؤسسة الحياة البرية الإفريقية ومسابقة (نيتشر بست) الأمريكية.(النهاية)