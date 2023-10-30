حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 30 - 10 (كونا) -- الثلاثون من أكتوبر
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1904 - أول مستوصف في تاريخ الكويت يفتتح في دار الاعتمادالبريطاني (بيت ديكسون) مقابل ساحل البحر حيث قدم خدماتها لأعضاء دار الاعتماد وللكويتيين بالمجان وبقي حتى عام 1907.
1919 - الشيخ أحمد الجابر الصباح يزور بريطانيا في أعقاب انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الأولى ليكون أول مبعوث رسمي كويتي يرسله الشيخ سالم المبارك الصباح لتهنئة الملك جورج الخامس بمناسبة ذلك الانتصار.
1962 - المجلس التأسيسي يوافق بالإجماع على مشروع الدستور في جلسة تمت فيها تلاوة مواد المشروع ثم أخذ التصويت على المشروع وذلك بالمناداة على الأعضاء.
1976 - أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر مرسوما بقانون بالموافقة على اتفاقية حصانات وامتيازات منظمة المؤتمر الإسلامي الموقعة في إسطنبول.
1999 - اندلاع أحداث شغب واسعة بين مقيمين في منطقة خيطان استمرت مدة يومين قبل السيطرة الأمنية عليها.
2018 - مجلس الأمة ينهي الاستجواب الموجه إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي والمقدم من النائب رياض العدساني دون تقديم طلب بطرح الثقة.
2019 - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية يوقع اتفاقية تمويل بقيمة 30 مليون دينار لتمويل مشروع تحسين مياه الشرب في 17 محافظة تونسية.
2021 - الجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا لألعاب القوى تزكي مرشح الكويت رئيس الاتحاد الكويتي سيار العنزي لمنصب رئيس الاتحاد للسنوات الأربع المقبلة وتقرر نقل مقر الاتحاد من البحرين إلى الكويت.
2022 - المصور الكويتي محمد مراد ينال الجائزة الشرفية العليا في مسابقة (بنجامين مكابا) الإفريقية لتصويرالحياة البرية التي أقيمت في كينيا تحت إشراف مؤسسة الحياة البرية الإفريقية ومسابقة (نيتشر بست) الأمريكية.(النهاية)
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