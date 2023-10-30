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الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 308ر0 واليورو عند 326ر0

10/30/2023 4:28:07 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 30 - 10 (كونا) -- استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الاثنين عند مستوى 308ر0 دينار كما استقر سعر صرف اليورو عند مستوى 326ر0 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند مستوى 374ر0 دينار والفرنسك السويسري عند مستوى 342ر0 دينار كما استقر الين الياباني عند 002ر0 دينار.
يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية. (النهاية)

ه ث / ا ع ب




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