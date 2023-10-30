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سوريا: الإحتلال الاسرائيلي يستهدف موقعين في ريف درعا

10/30/2023 4:28:06 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 30 - 10 (كونا) -- أعلنت السلطات السورية اليوم الاثنين استهداف موقعين في ريف درعا جنوبي البلاد بصواريخ قوات الاحتلال الاسرائيلي أسفر عن بعض الخسائر المادية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري قوله أن الاحتلال الإسرائيلي نفذ فجر اليوم عدوانا جويا مستهدفا موقعين للقوات السورية المسلحة في ريف درعا ما أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية.
وتتواصل اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي على الأراضي السورية منذ عام 2011 موقعة خسائر بشرية ومادية.(النهاية)

أ ب / م ع ا




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