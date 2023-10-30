سوريا: الإحتلال الاسرائيلي يستهدف موقعين في ريف درعا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 30 - 10 (كونا) -- أعلنت السلطات السورية اليوم الاثنين استهداف موقعين في ريف درعا جنوبي البلاد بصواريخ قوات الاحتلال الاسرائيلي أسفر عن بعض الخسائر المادية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري قوله أن الاحتلال الإسرائيلي نفذ فجر اليوم عدوانا جويا مستهدفا موقعين للقوات السورية المسلحة في ريف درعا ما أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية.
وتتواصل اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي على الأراضي السورية منذ عام 2011 موقعة خسائر بشرية ومادية.(النهاية)
أ ب / م ع ا
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