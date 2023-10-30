Monday, 30 October 2023 01:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سفارة الكويت في بغداد تهيب بالمواطنين الراغبين بممارسة الصيد بالعراق وجوب استخراج التراخيص اللازمة

10/30/2023 4:28:06 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 30 - 10 (كونا) -- أهابت سفارة دولة الكويت في بغداد بالمواطنين الكويتيين الراغبين بممارسة الصيد في العراق بوجوب استخراج التراخيص اللازمة لهذا الغرض والالتزام بالقوانين العراقية المنظمة لتلك الأنشطة تجنبا للمسائلة القانونية من قبل الجهات المعنية.
وأكدت السفارة في بيان لها اليوم الاثنين ضرورة التزام المواطنين الكويتيين بالغرض الأساسي للتأشيرة الممنوحة لهم لدخول الأراضي العراقية.
ودعت المواطنين إلى التواصل مع بعثاتها لدى العراق عند الحاجة وذلك على أرقام الهواتف التالية: السفارة في بغداد (009647802604123)
القنصلية العامة في البصرة (009647828444666)
القنصلية العامة في أربيل: (009647511745555).(النهاية)

ا ع ب



MENAFN30102023000071011013ID1107328592

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث