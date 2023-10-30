Monday, 30 October 2023 01:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


(نزاهة) تنظم برنامجا تدريبيا حول تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بمشاركة 45 جهة حكومية

10/30/2023 4:28:03 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 30 - 10 (كونا) -- نظمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) برنامجا تدريبيا بعنوان (دور الهيئة العامة لمكافحة الفساد في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد) بمقر الهيئة بمشاركة 45 جهة حكومية و88 مشاركا سعيا منها لتعزيز النزاهة والتعاون المستمر مع جهات الدولة.
وقال الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون الإدارية والمالية في (نزاهة) صالح التنيب في تصريح صحفي اليوم الاثنين ان هذا البرنامج يهدف إلى تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية لدى العاملين في الجهات الحكومية وبيان جهود الهيئة في مكافحة الفساد والوقاية منه والتعرف على نطاق اختصاصات عملها إذ قدم البرنامج مجموعة من المختصين بالهيئة.
وأوضح التنيب أنه من خلال هذا البرنامج وعلى مدار يومين تم تسليط الضوء على قانون إنشاء الهيئة والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية واختصاصاتها واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومجالاتها الرئيسية وآلية الاستعراض بالإضافة إلى دور الهيئة في تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الدولي.
وأضاف أنه تم التعريف بشبهات جرائم الفساد الواردة في قانون إنشاء الهيئة وآلية استقبال البلاغات وحماية المبلغين ورصد ومتابعة استرداد الأموال بالخارج بالإضافة إلى شرح نظام الذمة المالية وآلية تقديم إقرارات الذمة المالية ومواعيد تقديم الاقرارات والعقوبات وآلية فحص تلك الإقرارات.
وأكد أهمية التعرف على دور الوقاية في تعزيز مفاهيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وأخذ نبذة عن استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد التي تهدف إلى تعزيز قيم وقواعد النزاهة ومكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص والمجتمع عموما والتعرف على قانون حق الاطلاع على المعلومات وتعارض المصالح الذي يعد نتاجا لهذه الاستراتيجية. (النهاية)

ض د / ا ع ب




MENAFN30102023000071011013ID1107328591

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث