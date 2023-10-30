استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 5 آخرين برصاص قوات الاحتلال في (جنين)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 30 - 10 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة خمسة آخرين اليوم الاثنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة (جنين) ومخيمها لترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الجاري إلى 120 شهيدا.
وقالت الوزارة في بيان ان الشهداء هم أمير شربجي (25 عاما) ونورس بعجاوي (28 عاما) ووئام الحنون (27 عاما) وموسى جبارين (23 عاما) فيما أصيب خمسة اخرون برصاص قوات الاحتلال بينها إصابتان بحالة خطرة.
وذكرت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اقتحمت المدينة بعشرات الآليات العسكرية وجرافتين عسكريتين واعتلى جنود الاحتلال أسطح المباني المحيطة بمستشفى (ابن سينا) وأطلقوا النار تجاه كل من يتحرك في المخيم.
وأضافت ان طائرة مسيرة أطلقت صاروخا نحو أحد المنازل في المخيم بينما قامت جرافات الاحتلال بتجريف البنية التحتية والشوارع في المخيم ودمرت مركبات ومحال تجارية وحطمت نصبا تذكاريا للشهداء.(النهاية) ن ق / ش م ع
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