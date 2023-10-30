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استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 5 آخرين برصاص قوات الاحتلال في (جنين)

10/30/2023 4:28:03 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 30 - 10 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة خمسة آخرين اليوم الاثنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة (جنين) ومخيمها لترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الجاري إلى 120 شهيدا.
وقالت الوزارة في بيان ان الشهداء هم أمير شربجي (25 عاما) ونورس بعجاوي (28 عاما) ووئام الحنون (27 عاما) وموسى جبارين (23 عاما) فيما أصيب خمسة اخرون برصاص قوات الاحتلال بينها إصابتان بحالة خطرة.
وذكرت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اقتحمت المدينة بعشرات الآليات العسكرية وجرافتين عسكريتين واعتلى جنود الاحتلال أسطح المباني المحيطة بمستشفى (ابن سينا) وأطلقوا النار تجاه كل من يتحرك في المخيم.
وأضافت ان طائرة مسيرة أطلقت صاروخا نحو أحد المنازل في المخيم بينما قامت جرافات الاحتلال بتجريف البنية التحتية والشوارع في المخيم ودمرت مركبات ومحال تجارية وحطمت نصبا تذكاريا للشهداء.(النهاية) ن ق / ش م ع

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