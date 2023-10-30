اقتصاديون كويتيون: شركات مدرجة تلجأ إلى تفعيل حق شراء أسهم الخزينة لاستعادة مستوياتها السعرية

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من محمد كمال (تقرير)

الكويت - 30 - 10 (كونا) -- دفعت التراجعات التي شهدتها حركة التداولات في بورصة الكويت بالربع الثالث من العام الحالي أكثر من 45 شركة مدرجة إلى تفعيل حق شراء أسهم الخزينة (أداة مالية) لاستعادة مستوياتها السعرية العادلة بعد تراجع أسعار العديد منها لأسباب فنية وأخرى جيوسياسية. وأسهم الخزينة هي التي تقوم الشركة المصدرة بإعادة شرائها من السوق لكن لا يحق لها توزيعات أو التصويت خلال فترة ملكية الشركة المصدرة لها وغالبا ما يتم إعدامها لتخفيض عدد الأسهم الحرة بالسوق وزيادة أسعارها.

وقال اقتصاديون كويتيون في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين إنه في كثير من الأحيان تكون عملية شراء أسهم الخزينة بمنزلة حفظ لأموال المساهمين خصوصا إذا كانت في قطاعات تتأثر بالمعطيات العالمية في الأزمات بالتالي قد تكون الأدوات الاستثمارية الأخرى عرضة للمخاطر.

وأرجع الخبير الاقتصادي نايف العنزي لجوء بعض الشركات المدرجة إلى تفعيل شراء أسهمها من الخزينة الى اعتبارين أولهما أن تلك الشركات تعرف تماما وفق أرقامها المحققة نتيجة أعمالها ونشاطاتها السنوية والأرباح ما يعني زيادة قيمة السهم السوقية والتوزيعات المزمع توزيعها في نهاية العام. وأضاف العنزي لـ(كونا) أن تلك الشركات ومجالس إداراتها أيقنت أنها ستحقق نتيجة إيجابية في الأشهر التسعة المنقضية في 2023 لذا يستغلون الفرصة بأسهم الخزينة للاستفادة من توزيعاتها لمصلحة الشركة أو بيعها عندما يظهر خبر الأرباح وهو ما ينعكس على ارتفاع للسهم ويعود بالربحية على الشركة.

وأشار إلى أن الاعتبار الثاني يكمن في حالة تراجع كبيرة للسهم مما يشكل القلق للملاك الرئيسيين والخوف من اهتزاز مركزهم المالي أمام البنوك وتأثر وضعهم أمام المساهمين مما يحتم عليهم تأدية دور عنصر الأمان وهو ما أشبه بدور صانع السوق ويوقف تراجع السهم حال نزوله أثناء التداولات.

وأوضح أن "خطوة الشراء هي بمنزلة وقف سريع لنزيف التراجع لأن معظم الشركات تحرص على أن يكون سهمها عادلا في التداولات العادية وليس في وقت التراجعات لأسباب جيوسياسية أو ما شابه ذلك".

من جهته قال المحلل المالي ميثم الشخص إن تفعيل حق شراء أسهم الخزينة بما لا يتجاوز 10 في المئة من ناحية المعالجة المحاسبية يعطي الكثير من الفوائد لتك الشركات التي تقدم على هذه العملية لأنها تعي تماما أن الاستثمار في هذه الأسهم سيكون للمستقبل.

وأضاف الشخص لـ(كونا) أن عملية شراء أسهم الخزينة هي بمنزلة زيادة توزيعات الأرباح كنسبة على المساهمين وللشركات التي تقدمت على تفعيل حق الشراء لاستعادة مستوياتها السعرية المتراجعة التي بلغت أكثر من 45 شركة.

من ناحيته قال المحلل المالي ورئيس جمعية المتداولين محمد الطراح لـ(كونا) إن ثمة فوائد تعود على الشركة جراء الخطوة منها توزيع الأرباح في شكل أسهم مجانية باستخدام أسهم الخزينة المتاحة لديها عند التوزيع وزيادة ربحية السهم من خلال تخفيض عدد الأسهم القائمة مما يجعل سعر السهم ذا جاذبية.

وأوضح الطراح أن ثمة فوائد أخرى لخطوة الشراء بأنها تعطي اطمئنانا للمستثمر بأن الشركة لديها اعتقاد بنجاح المشاريع وبالتالي هي قامت بشراء هذه الأسهم وتعطي ثقة للمستثمرين بأن استخدام السيولة الأمثل في هذا الشكل.

ووفقا لهيئة أسواق المال فإن أبرز الطرق الشائعة لشراء أو بيع أسهم الخزينة للشركات المساهمة العامة تتمثل في شراء الشركة لأسهمها عبر منصة التداول الرسمية في البورصة بحسب قواعد التداول العامة.

وترى الهيئة أن توجه الشركات لتفعيل حق شراء أسهم الخزينة من شأنه المحافظة على سعر السهم وتخفيض رأس المال أو توزيعها على المساهمين كأسهم منحة.

وبشأن الآلية الخاصة بالشركات المساهمة المقفلة فتقوم الشركة بتقديم عرض مسبق للمساهمين الراغبين ببيع أسهمهم على الشركة مع تحديد عدد الأسهم المطلوبة وسعر إعادة الشراء والإطار الزمني لهذه العملية.

وترى هيئة أسواق المال أيضا أن هناك مزايا إيجابية لهذه العملية منها تعظيم ربحية السهم الواحد وارتفاع القيمة السوقية لأسهم المساهمين وتخفيض تكلفة التمويل. (النهاية) م ك ع / ه ث / ا ف ح