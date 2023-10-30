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وزارة الصحة تدشن قسم الطوارئ في مستشفى الفروانية الجديد يستوعب 1800 حالة يوميا

10/30/2023 4:27:59 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 30 – 10 (كونا) -– دشنت وزارة الصحة اليوم الاثنين قسم الطوارئ في مستشفى الفروانية الجديد ضمن المرحلة التشغيلية الرابعة وقبل الأخيرة لخطة التشغيل ويستوعب نحو 1800 حالة يوميا وبسعة سريرية بلغت 84 سريرا للملاحظة والإنعاش و71 عيادة.
وقالت رئيسة القسم الدكتورة حنان الرزوقي في تصريح للصحفيين إن هذا التدشين يأتي ضمن رؤية (كويت جديدة 2035) التي تقوم على عدة ركائز أساسية من بينها بنية تحتية متطورة ورعاية صحية عالية الجودة تهدف إلى مكانة عالمية متميزة وبيئة معيشية مستدامة.
وأوضحت الرزوقي أنه تم الانتقال الكامل لقسم الطوارئ ومباشرة العمل ويضم تحت مظلته مختلف الأقسام الطبية لعلاج حالات الطوارئ مثل "الباطنية - العيون - الجراحة العامة - العظام - الأنف والأذن والحنجرة" وغيرها من الاقسام الاخرى كما يضم غرفا للإنعاش" والملاحظة للرجال والنساء.
وذكرت أن القسم الذي تم تجهيزه على أعلى مستوى وبأحدث المعدات الطبية لتوفير رعاية أفضل لمرضى الحوادث والإصابات المتعددة يضم أيضا غرف تصنيف الحالات الطارئة والعاجلة وما قبلها مشيرة إلى أنه سيسهم بشكل كبير في التخفيف من وطأة الازدحام والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة.
ويعتبر مستشفى الفروانية الجديد أحد أكبر نماذج الخدمة الصحية المتكاملة في البلاد التي تتسق مع أحدث المواصفات العالمية فهو مزود بإمكانيات ضخمة تشكل إضافة نوعية عالية القيمة لخدمة المواطنين في منطقة الفروانية.
ويقام المستشفى على مساحة إجمالية للبناء تبلغ 423 ألف متر مربع ويتكون من 5 مبان رئيسية تضم 314 عيادة عامة وتخصصية وتبلغ الطاقة السريرية 955 سريرا و35 جناحا للخدمات الطبية التخصصية وحرصا على توفير كل سبل الراحة للمرضى فإن 70 في المئة من الغرف (خصوصي) كما يضم المستشفى 245 غرفة عزل.
ويضم المستشفى 314 عيادة عامة وتخصصية وتبلغ الطاقة السريرية له 955 سريرا و35 جناحا للخدمات الطبية التخصصية و245 غرفة عزل و31 غرفة للعمليات لمختلف التخصصات و4 غرف عمليات هجينة متطورة مع طاقة استيعابية للعناية المركزة تبلغ 233 سريرا ويحتوي على مركز تأهيلي متكامل يتضمن خدمة التأهيل الرئوي.
كما يضم المستشفى 7 مختبرات طبية عبر نظام آمن لإدارتها وفق المعايير القياسية لجودة الخدمة مع وجود 3 صيدليات ستعمل وفق نظام رقمي محكم كما أنه مزود كليا بالغازات الطبيعية بحيث يتحول بالكامل لغرف عناية مركزة حال أن دعت الحاجة لذلك.(النهاية)

م ر ف / ا ف ح



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