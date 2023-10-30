3431 طنا من الخضار والفواكه وردت للسوق المركزي اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 تشرين الأول (بترا) - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الاثنين، 3431 طنا، منها 2188 طن خضار، و968 طن فواكه، و274 طنا من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 30- 40 قرشا، والبصل الناشف بين 30-45، والبطاطا 40-60، والبندورة 15- 25، والجزر 50-75، والخيار 15- 25، والزهرة 20-30، والليمون 35-50، والموز البلدي 50- 75قرشا.

-- (بترا)

رح/أ م/ب ط

30/10/2023 11:00:29