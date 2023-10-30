الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 60 فلسطينيا بالضفة الغربية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 30 تشرين الأول (بترا) - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة في مختلف المناطق بالضفة الغربية المحتلة.
وطالت الاعتقالات العشرات من الأسرى المحررين وشخصيات قيادية وأكاديمية وصحافيين، فيما اندلعت مواجهات في مناطق مختلفة ودارت اشتباكات مسلحة في مناطق أخرى. وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت 60 مواطنا فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، بحجة الضلوع في أعمال مقاومة مسلحة.
-- (بترا)
م . ف/أ م/ب ط
30/10/2023 10:59:04
MENAFN30102023000117011021ID1107328585
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