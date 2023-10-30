الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 60 فلسطينيا بالضفة الغربية

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 30 تشرين الأول (بترا) - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة في مختلف المناطق بالضفة الغربية المحتلة.

وطالت الاعتقالات العشرات من الأسرى المحررين وشخصيات قيادية وأكاديمية وصحافيين، فيما اندلعت مواجهات في مناطق مختلفة ودارت اشتباكات مسلحة في مناطق أخرى. وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت 60 مواطنا فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، بحجة الضلوع في أعمال مقاومة مسلحة.

-- (بترا)

م . ف/أ م/ب ط

30/10/2023 10:59:04