غزارة في الأهداف بالجولة السادسة من دوري المحترفين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 تشرين الأول (بترا)- شهدت الجولة السادسة بدوري المحترفين لكرة القدم، غزارة في الأهداف بعد أن وصل العدد إلى 20 هدفا في 6 مباريات.
وجاء استئناف الدوري بعد فترة توقف طويلة استمرت لحوالي 40 يوما، لتشهد هذه العودة غزارة في الأهداف.
واختتمت، أمس منافسات الجولة السادسة، حيث حافظ فريق الحسين اربد على الصدارة.
وفي الجولة السادسة حقق الرمثا فوزا عريضا على مستضيفه سحاب 5-1، حيث سجل للفائز، مجد الزعبي في الدقيقة 16، بشار الذيابات د. 68، أحمد السلمان د. 71، وعز الدين أبو عاقولة د. 85 و 94، وتغلب الحسين على شباب العقبة 4-0، عن طريق محمود مرضي في الدقيقتين 14 و 37، وسيم الريالات د. 90+1، وفيرناندو ناثان د. 90+5.
وتعادل معان مع ضيفه السلط 2-2، وأحرز ثنائية أصحاب الأرض إبراهيم الرواد د. 62 و 86، فيما أحرز هدفي الضيوف سيف البشابشة د. 25، وعدي القرا د. 92.
وفاز الجليل على مستضيفه مغير السرحان، حيث سجل ثنائية الفائز عبيدة النمارنة د. 8 و 14، فيما أحرز هدف مغير السرحان زيد أبو ريش د, 46.
وتفوق الوحدات على شباب الأردن 2-0، عن طريق بيرنارد هنري د. 28، وأحمد اسريوة د. 70، وفاز الفيصلي على الأهلي 1-0، بإمضاء خالد زكريا د. 60.
وحافظ الحسين على صدارة ترتيب الفرق برصيد (15 نقطة، يليه الوحدات 13، الفيصلي 12، من خمس مواجهات)، ثم الرمثا 9، الجليل ومغير السرحان والسلط 7، سحاب وشباب الأردن 6 و(شباب العقبة 5 من خمس مواجهات)، الأهلي 4، ومعان 3 نقاط.
-- (بترا)
خ خ/اص/ب ط
30/10/2023 10:46:18
MENAFN30102023000117011021ID1107328584
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