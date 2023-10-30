غزارة في الأهداف بالجولة السادسة من دوري المحترفين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 تشرين الأول (بترا)- شهدت الجولة السادسة بدوري المحترفين لكرة القدم، غزارة في الأهداف بعد أن وصل العدد إلى 20 هدفا في 6 مباريات.

وجاء استئناف الدوري بعد فترة توقف طويلة استمرت لحوالي 40 يوما، لتشهد هذه العودة غزارة في الأهداف.

واختتمت، أمس منافسات الجولة السادسة، حيث حافظ فريق الحسين اربد على الصدارة.

وفي الجولة السادسة حقق الرمثا فوزا عريضا على مستضيفه سحاب 5-1، حيث سجل للفائز، مجد الزعبي في الدقيقة 16، بشار الذيابات د. 68، أحمد السلمان د. 71، وعز الدين أبو عاقولة د. 85 و 94، وتغلب الحسين على شباب العقبة 4-0، عن طريق محمود مرضي في الدقيقتين 14 و 37، وسيم الريالات د. 90+1، وفيرناندو ناثان د. 90+5.

وتعادل معان مع ضيفه السلط 2-2، وأحرز ثنائية أصحاب الأرض إبراهيم الرواد د. 62 و 86، فيما أحرز هدفي الضيوف سيف البشابشة د. 25، وعدي القرا د. 92.

وفاز الجليل على مستضيفه مغير السرحان، حيث سجل ثنائية الفائز عبيدة النمارنة د. 8 و 14، فيما أحرز هدف مغير السرحان زيد أبو ريش د, 46.

وتفوق الوحدات على شباب الأردن 2-0، عن طريق بيرنارد هنري د. 28، وأحمد اسريوة د. 70، وفاز الفيصلي على الأهلي 1-0، بإمضاء خالد زكريا د. 60.

وحافظ الحسين على صدارة ترتيب الفرق برصيد (15 نقطة، يليه الوحدات 13، الفيصلي 12، من خمس مواجهات)، ثم الرمثا 9، الجليل ومغير السرحان والسلط 7، سحاب وشباب الأردن 6 و(شباب العقبة 5 من خمس مواجهات)، الأهلي 4، ومعان 3 نقاط.

-- (بترا)

خ خ/اص/ب ط

30/10/2023 10:46:18