النفط ينخفض أكثر من 1 بالمئة ترقبا لبيانات صينية

النفط ينخفض أكثر من 1 بالمئة ترقبا لبيانات صينية
التاريخ
10/30/2023 4:27:42 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 تشرين الأول (بترا)- انخفضت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة اليوم الاثنين، قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وبيانات الصناعات التحويلية في الصين هذا الأسبوع.
ووفقا لوكالة" بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.6 بالمئة أو 1.1 دولار إلى 89.37 دولار للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط 1.2 بالمئة أو 1.34 دولار إلى 84.20 دولار للبرميل.
وصعد الخامان 3 بالمئة يوم الجمعة، عند الإغلاق.
-- (بترا)
رصد/أغ/أ م/ب ط
30/10/2023 10:06:42
MENAFN30102023000117011021ID1107328583
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