4 شهداء فلسطينيين خلال اقتحام جيش الاحتلال لجنين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 30 تشرين الأول (بترا) - استشهد أربعة فلسطينيين، وأصيب 9 آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت صباح اليوم في مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم مدينة جنين بأكثر من 100 مركبة عسكرية من عدة محاور برفقة جرافتين عسكريتين، وحاصرت محيط مستشفى ابن سينا، بالتزامن مع تحليق طائرة استطلاع مسيرة فوق المدينة ومخيمها.
وأعلن مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر، استشهاد وئام اياد حنون (27 عاما)، وموسى خالد جبارين (23 عاما) وأمير عبد الله شربجي (25 عاما) ، ونورس إبراهيم بعجاوي (28 عاما).
-- (بترا)
م . ف/اص/ب ط
30/10/2023 09:56:00
MENAFN30102023000117011021ID1107328581
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