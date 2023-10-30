4 شهداء فلسطينيين خلال اقتحام جيش الاحتلال لجنين

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 30 تشرين الأول (بترا) - استشهد أربعة فلسطينيين، وأصيب 9 آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت صباح اليوم في مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم مدينة جنين بأكثر من 100 مركبة عسكرية من عدة محاور برفقة جرافتين عسكريتين، وحاصرت محيط مستشفى ابن سينا، بالتزامن مع تحليق طائرة استطلاع مسيرة فوق المدينة ومخيمها.

وأعلن مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر، استشهاد وئام اياد حنون (27 عاما)، وموسى خالد جبارين (23 عاما) وأمير عبد الله شربجي (25 عاما) ، ونورس إبراهيم بعجاوي (28 عاما).

-- (بترا)

م . ف/اص/ب ط

30/10/2023 09:56:00