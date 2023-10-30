الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على قطاع غزة و18شهيدا اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 30 تشرين الأول (بترا) - يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وقصفه المكثف على قطاع غزة وتدمير المنازل والبيوت وتدمير الطرق والبنية التحتية لليوم الـ24 على التوالي، وسط منع إمدادات الكهرباء والوقود والمياه والغذاء والدواء.

واستشهد منذ فجر اليوم 18 فلسطينيا في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، استشهاد 13مواطنا وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي عدة منازل في مخيمي البريج والنصيرات والزوايدة وسط قطاع غزة.

كما استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً بجوار محطة أبو قمر بمخيم جباليا، جنوب القطاع، واستشهد مواطن ومواطنة جراء قصف طائرات الاحتلال سيارة قرب محررة "نتساريم" جنوب غزة.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزلا بخربة العدس برفح، ومنزلا آخر لعائلة الرقب بخانيونس، جنوب القطاع دون إصابات.

وشنت طائرات الاحتلال غارات على مناطق تل الهوى والزيتون بمدينة غزة وفي شمال وشرق القطاع.

إلى ذلك، استهدفت طائرات الاحتلال الحربية، فجر اليوم، محيط مستشفى الصداقة التركي الوحيد لمرضى السرطان في قطاع غزة، وألحقت أضرارا بليغة فيه جراء الاستهداف المتكرر لمحيطه، وفق ما أفاد به مدير عام المستشفى، صبحي سكيك.

وقال سكيك، إن حالة من الهلع أصابت مرضى السرطان والطواقم الطبية، جراء تحطيم المستشفى وإلحاق أضرار بليغة فيه.

وأضاف، أن الاحتلال لم يكتف بزيادة معاناة وأوجاع مرضى السرطان وحرمانهم من الأدوية والسفر للعلاج بالخارج، إلا أنه بات يعرض حياتهم للخطر باستهداف محيط المستشفى بشكل متكرر.

وفي ذات السياق، استهدفت قوات الاحتلال محيط مستشفى القدس ومربع الدحدوح، بمنطقة تل الهوى في مدينة غزة.

وفي وقت سابق من اليوم أفادت مصادر فلسطينية، بانقطاع شبكة الاتصالات والإنترنت مجددا في غالبية مناطق شمال قطاع غزة.

كمًا نفذت طائرات الاحتلال أحزمة نارية متتالية، غرب مدينة غزة.

-- (بترا)

اغ/أ ش/أ م/ب ط

30/10/2023 09:46:01