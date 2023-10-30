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استقرار الذهب مدعوما بالطلب على الملاذات الآمنة

10/30/2023 4:27:36 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 30 تشرين الأول (بترا) - استقرت أسعار الذهب فوق مستوى الألفي دولار، اليوم الاثنين، مدعومة بالطلب على الملاذات الآمنة، فيما يترقب المستثمرون نتائج اجتماع لجنة السياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) هذا الأسبوع.
وبحسب وكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2003.17 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 2013 دولارا للأوقية.
وبالنسبة للمعادن الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 23.15 دولار للأوقية.
فيما نزل البلاتين 0.3 بالمئة إلى 901.35 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1124.48 دولار للأوقية.
-- (بترا)
رصد/أغ/اص/ب ط
30/10/2023 09:35:06

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