استقرار الذهب مدعوما بالطلب على الملاذات الآمنة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 تشرين الأول (بترا) - استقرت أسعار الذهب فوق مستوى الألفي دولار، اليوم الاثنين، مدعومة بالطلب على الملاذات الآمنة، فيما يترقب المستثمرون نتائج اجتماع لجنة السياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) هذا الأسبوع.
وبحسب وكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2003.17 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 2013 دولارا للأوقية.
وبالنسبة للمعادن الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 23.15 دولار للأوقية.
فيما نزل البلاتين 0.3 بالمئة إلى 901.35 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1124.48 دولار للأوقية.
-- (بترا)
رصد/أغ/اص/ب ط
30/10/2023 09:35:06
MENAFN30102023000117011021ID1107328579
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