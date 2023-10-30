عدوان جوي إسرائيلي يستهدف موقعين عسكريين بريف درعا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 تشرين الأول (بترا) - شنت القوات الجوية الإسرائيلية ليلا من اتجاه الجولان المحتل، اعتداء جديدا، حيث استهدفت موقعين للجيش السوري في ريف درعا، ما أدى لوقوع بعض الخسائر المادية، بحسب ما أفاد مصدر عسكري سوري.
وبحسب وكالة "سانا" السورية للأنباء، قال المصدر "حوالي الساعة 1:35 من فجر اليوم الاثنين، نفذ الجيش الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا موقعين لقواتنا المسلحة في ريف درعا، ما أدى لوقوع بعض الخسائر المادية".
واستهدف الطيران الإسرائيلي الأسبوع الماضي نقاطا عسكرية سورية في ريف درعا، ما أسفر عن مقتل 8 عسكريين وجرح آخرين، كما استهدف مطاري حلب ودمشق عدة مرات ما أدى لخروجهما عن الخدمة مؤقتا وأسفر عن قتيل وجريح.
-- (بترا)
رصد/أغ/ب ط
30/10/2023 08:52:29
MENAFN30102023000117011021ID1107328577
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.