عدوان جوي إسرائيلي يستهدف موقعين عسكريين بريف درعا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 تشرين الأول (بترا) - شنت القوات الجوية الإسرائيلية ليلا من اتجاه الجولان المحتل، اعتداء جديدا، حيث استهدفت موقعين للجيش السوري في ريف درعا، ما أدى لوقوع بعض الخسائر المادية، بحسب ما أفاد مصدر عسكري سوري.

وبحسب وكالة "سانا" السورية للأنباء، قال المصدر "حوالي الساعة 1:35 من فجر اليوم الاثنين، نفذ الجيش الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا موقعين لقواتنا المسلحة في ريف درعا، ما أدى لوقوع بعض الخسائر المادية".

واستهدف الطيران الإسرائيلي الأسبوع الماضي نقاطا عسكرية سورية في ريف درعا، ما أسفر عن مقتل 8 عسكريين وجرح آخرين، كما استهدف مطاري حلب ودمشق عدة مرات ما أدى لخروجهما عن الخدمة مؤقتا وأسفر عن قتيل وجريح.

-- (بترا)

رصد/أغ/ب ط

30/10/2023 08:52:29