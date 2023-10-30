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الجامعة العربية: تواصل المشاورات لعقد قمه عربية طارئة

10/30/2023 4:27:34 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 29 تشرين الأول (بترا) - قال الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي، إن تنسيقا ومشاورات جارية بين فلسطين والرئاسة السعودية ودول ذات صلة، تمهيداً لعقد قمة عربية طارئة تبحث سبل وقف الحرب في غزة.
وأوضح في تصريحات إعلامية أنه حتى الآن لم تصل مخاطبة ورقية للجامعة لبدء التحضيرات الرسمية.
وأشار زكي الى انه في ظل الظروف الحالية من الصعب ألا يوافق ثلثا الأعضاء على عقد قمة طارئة إما في مصر وإما في السعودية.
بدوره، أشار المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي إلى أن مشاورات جارية الآن بشأن تحديد مكان وموعد عقد القمة، مبينا انه من المتوقَّع عقدها في السعودية.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد دعا مساء السبت لعقد قمة عربية طارئة؛ تستهدف وقف العدوان الوحشي على شعب فلسطين وقضيته وعمل كل ما من شأنه تمكين الشعب الفلسطيني من البقاء في أرضهم، وإنهاء الاحتلال لدولة فلسطين وعاصمتها القدس.
-- (بترا)
ن ا/ب ط
30/10/2023 06:39:33

MENAFN30102023000117011021ID1107328576

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