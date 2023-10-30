أجواء معتدلة وتساقط زخات متفرقة في مختلف المناطق اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 تشرين الأول (بترا)- تكون الأجواء اليوم الاثنين، معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من المطر في أماكن مختلفة من المملكة قد يصحبها الرعد أحيانا، كما يحتمل ان تكون غزيرة ولفترة قصيرة في أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من، خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولا مطريا، ومن احتمال تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في أجزاء من جنوب وجنوب شرق المملكة، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في شرق المملكة.

وبحسب التقرير، تبقى الأجواء يوم غدٍ الثلاثاء، غائمة جزئيا الى غائمة، ومعتدلة الحرارة، مع سقوط زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة خاصة في المناطق الغربية، قد يصحبها الرعد أحيانا، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتكون الأجواء الأربعاء، غائمة جزئيا الى غائمة أحيانا، ومعتدلة الحرارة، مع سقوط زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة بما فيها منطقة البحر الميت، قد تكون غزيرة أحيانًا في بعض المناطق ويصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، مما يؤدي الى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتكون الأجواء الخميس، معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وهناك فرصة في ساعات الصباح لسقوط زخات خفيفة من المطر في شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 24 - 17 درجة مئوية، وفي غرب عمان 22 - 15، وفي المرتفعات الشمالية 21 - 15 وفي مرتفعات الشراة 22 - 14، وفي مناطق البادية 27 - 18، وفي مناطق السهول 25 - 17، وفي الأغوار الشمالية 31 - 21، وفي الأغوار الجنوبية 33 - 24، وفي البحر الميت 32 - 23، وفي خليج العقبة 33 - 25 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/ب ط

30/10/2023 06:23:59