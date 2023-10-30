أغانى محمد عبد الوهاب على مسرح معهد الموسيقى العربية.. 12 نوفمبر

MENAFN - Youm7) يحيي المركز الثقافي القومى بالأوبرا أغانى موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب في ليلة بعنوان "وهابيات" بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد بمعهد الموسيقى العربية الأحد 12 نوفمبر 2023 الساعة 8 مساء بمشاركة الفنانين ريم كمال وأحمد صبرى ومحمد متولى وندى غالب وتقدم فيها الفرقة فاصلاً من أغانى الموسيقار محمد عبد الوهاب.

وهابياتكما تقدم الصوليست المصرية عازفة الفيولينة أميرة أبو زهرة، حفلاً موسيقياً مع أوركسترا تشايكوفسكى السيمفونىبقيادة المايسترو العالمى فلاديمير فيدوسييف، وذلك بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية يوم الأحد الموافق 5 نوفمبر القادم، في الثامنة مساءً.ويتضمن برنامج الحفل باقة من المؤلفات الموسيقية العالمية وهى رقصات بولوفيتسية لالكسندر بورودين، سيمفونيا كونشرتنتى للفيولينة والفيولا والأوركسترا لفولفجانج اماديوس موتسارت والسيمفونيه رقم 1 لبيوترايليتش تشايكوفسكى.يذكر أن تشايكوفسكي مؤلف موسيقي روسي ويعتبر بطل تطوير الموسيقي الروسية الحديثة ، اتجه إلى دراسة الموسيقى في معهد الموسيقى بسانت بطرسبرغ من عام 1862 إلى 1866 م. ينتمي تشايكوفسكي إلى العصر الرومانسي. وتتضمن مؤلفاته سيمفونيات ومؤلفات للأوبرا والباليه وموسيقى الآلات وموسيقى الحجرة والأغنيات. وتشمل أعماله لموسيقى الباليه بحيرة البجع والجميلة النائمة وكسارة البندق. كما ألّف كونشرتو للبيانو وأوبرا يوجين أونيجين. ولد تشايكوفسكي في أسرة من الطبقة المتوسطة وتلقى تعليمه ليصبح موظفا. لكنه امتهن الموسيقى ضد رغبة أسرته والتحق بكونسرفتوار سانت بطرسبرج عام 1862 وتخرّج منه عام 1865.