أغانى محمد عبد الوهاب على مسرح معهد الموسيقى العربية.. 12 نوفمبر

(MENAFN
- Youm7) يحيي المركز الثقافي القومى بالأوبرا أغانى موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب في ليلة بعنوان "وهابيات" بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد بمعهد الموسيقى العربية الأحد 12 نوفمبر 2023 الساعة 8 مساء بمشاركة الفنانين ريم كمال وأحمد صبرى ومحمد متولى وندى غالب وتقدم فيها الفرقة فاصلاً من أغانى الموسيقار محمد عبد الوهاب.
وهابيات
كما تقدم الصوليست المصرية عازفة الفيولينة أميرة أبو زهرة، حفلاً موسيقياً مع أوركسترا تشايكوفسكى السيمفونى
بقيادة المايسترو العالمى فلاديمير فيدوسييف، وذلك بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية يوم الأحد الموافق 5 نوفمبر القادم، في الثامنة مساءً.
ويتضمن برنامج الحفل باقة من المؤلفات الموسيقية العالمية وهى رقصات بولوفيتسية لالكسندر بورودين، سيمفونيا كونشرتنتى للفيولينة والفيولا والأوركسترا لفولفجانج اماديوس موتسارت والسيمفونيه رقم 1 لبيوترايليتش تشايكوفسكى.
يذكر أن تشايكوفسكي مؤلف موسيقي روسي ويعتبر بطل تطوير الموسيقي الروسية الحديثة ، اتجه إلى دراسة الموسيقى في معهد الموسيقى بسانت بطرسبرغ من عام 1862 إلى 1866 م. ينتمي تشايكوفسكي إلى العصر الرومانسي. وتتضمن مؤلفاته سيمفونيات ومؤلفات للأوبرا والباليه وموسيقى الآلات وموسيقى الحجرة والأغنيات. وتشمل أعماله لموسيقى الباليه بحيرة البجع والجميلة النائمة وكسارة البندق. كما ألّف كونشرتو للبيانو وأوبرا يوجين أونيجين. ولد تشايكوفسكي في أسرة من الطبقة المتوسطة وتلقى تعليمه ليصبح موظفا. لكنه امتهن الموسيقى ضد رغبة أسرته والتحق بكونسرفتوار سانت بطرسبرج عام 1862 وتخرّج منه عام 1865.
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