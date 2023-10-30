تأجيل فيلم قصة حب 2 إلى النصف الثانى من العام المقبل لانشغال أبطاله

MENAFN - Youm7) قرر صناع فيلم "قصة حب 2 " تأجيل العمل إلى النصف الثانى من العام المقبل وذلك بسبب انشغال أبطاله بأعمال أخرى خلال الفترة الحالية وكذللك ارتباطهم بأعمال جديدة منتظر تصويرها قريبًا، ما جعل هناك صعوبات في تنسيق مواعيد التصوير.

وكانت أمانى التونسى مؤلفة فيلم "قصة حب" قد كشفت لـ"اليوم السابع" أنها انتهت من كتابة سيناريو الجزء الثانى من الفيلم، وأصبح جاهزاً للتصوير، وذلك بعدما أعلنت عن تقديم الجزء الثانى من الفيلمبعد 4 سنوات من عرضه، حيث عرض الفيلم عام 2019، ومن بطولة هنا الزاهد وأحمد حاتم وحنان سليمان وياسر طوبجى وعلا رشدى، قصة وإنتاج ياسر صلاح، سيناريو وحوار أمانى التونسى، وإخراج عثمان أبولبن.

ودارت أحداث فيلم قصة حب حول المهندس (يوسف)، الذي يحاول شقيقه دفعه للزواج، وأثناء ذلك يقع حادث لـ(يوسف) يفقده بصره، وبالصدفة في أحد الأيام يصطدم بالفتاة (جميلة)، التى تهتم به وترعاه فيما بعد، وتتعلق بحبه، لكنهما يتعرضان لاختبار صعب، عندما يصبح على كل منهما أن يثبت حبه للآخر.

واستطاع أحمد حاتم وهنا الزاهد تكوين ثنائية فنيه خلال الأعوام الماضية إذ قدما فيلم "قصة حب" فى إطار رمانسى، وبعدها اجتمعا فيلم "الغسالة" إخراج عصام عبد الحميد ودارت أحداثه فى إطار من الفانتازيا والكوميديا، كما التقيا مرة أخرى فى حكاية "لو كنت يوم أنساك" من مسلسل "حلوة الدنيا سكر" الذى خاضت به هنا أولى بطولاتها المطلقة في الدراما، وأخيراً قدما مسلسل "أنا وهو" من 15 حلقة.