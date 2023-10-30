تأجيل فيلم قصة حب 2 إلى النصف الثانى من العام المقبل لانشغال أبطاله

(MENAFN
- Youm7) قرر صناع فيلم "قصة حب 2 " تأجيل العمل إلى النصف الثانى من العام المقبل وذلك بسبب انشغال أبطاله بأعمال أخرى خلال الفترة الحالية وكذللك ارتباطهم بأعمال جديدة منتظر تصويرها قريبًا، ما جعل هناك صعوبات في تنسيق مواعيد التصوير.
وكانت أمانى التونسى مؤلفة فيلم "قصة حب" قد كشفت لـ"اليوم السابع" أنها انتهت من كتابة سيناريو الجزء الثانى من الفيلم، وأصبح جاهزاً للتصوير، وذلك بعدما أعلنت عن تقديم الجزء الثانى من الفيلمبعد 4 سنوات من عرضه، حيث عرض الفيلم عام 2019، ومن بطولة هنا الزاهد وأحمد حاتم وحنان سليمان وياسر طوبجى وعلا رشدى، قصة وإنتاج ياسر صلاح، سيناريو وحوار أمانى التونسى، وإخراج عثمان أبولبن.
ودارت أحداث فيلم قصة حب حول المهندس (يوسف)، الذي يحاول شقيقه دفعه للزواج، وأثناء ذلك يقع حادث لـ(يوسف) يفقده بصره، وبالصدفة في أحد الأيام يصطدم بالفتاة (جميلة)، التى تهتم به وترعاه فيما بعد، وتتعلق بحبه، لكنهما يتعرضان لاختبار صعب، عندما يصبح على كل منهما أن يثبت حبه للآخر.
واستطاع أحمد حاتم وهنا الزاهد تكوين ثنائية فنيه خلال الأعوام الماضية إذ قدما فيلم "قصة حب" فى إطار رمانسى، وبعدها اجتمعا فيلم "الغسالة" إخراج عصام عبد الحميد ودارت أحداثه فى إطار من الفانتازيا والكوميديا، كما التقيا مرة أخرى فى حكاية "لو كنت يوم أنساك" من مسلسل "حلوة الدنيا سكر" الذى خاضت به هنا أولى بطولاتها المطلقة في الدراما، وأخيراً قدما مسلسل "أنا وهو" من 15 حلقة.
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