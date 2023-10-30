رانيا منصور ونهى عابدين وأحمد فهيم ضيوف شرف فيلم السيستم

MENAFN - Youm7) يشارك عدد من الفنانين كضيوف شرف خلال أحداث فيلم "السيستم " بطولة أحمد الفيشاوى وطارق لطفى، أبرزهم رانيا منصور، ونهى عابدين، وأحمد فهيم، وآخرين، حيث تعتمد أحداث الفيلم على 4 شخصيات رئيسية هم أحمد الفيشاوى وطارق لطفى ونسرين طافش وبسنت شوقى، مع ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف خلال مشهدين أو ثلاثة خلال الأحداث.

فيلم "السيستم" انطلق تصويره الأسبوع الماضى وهو من تأليف من تأليف أحمد مصطفي وإخراج أحمد البنداوى وتصوير هيثم مصطفى، وتدور أحداثه في اطار اجتماعى لايت، حيث يجسد أحمد الفيشاوى شاب يعانى من عقدة من السيدات الجميلة بسبب حدث ما في حياته، في حسن تظهر بسنت شوقى بدور فتاة ناقمة على الرجال بسبب تجاربها الكثير الفاشلة معهم في حياتها.

يذكر أن أحمد الفيشاوى طرح فيلم "عادل مش عادل" الذي انتهى منه مؤخرا، ويشارك في بطولته كل من: شيرى عادل، محمود البزاوى، محمد رضوان، دينا، بدرية طلبة، ومصطفى أبوسريع، ومن تأليف أدهم سعيد وحسام كمال وإخراج أحمد يسري، ويجسد الفيشاوى خلال أحداث الفيلم شخصية محامى يواجه العديد من المشاكل في حياته ويحاول حلها في إطار كوميدي.

أما طارق لطفى فيعود بفيلم السيستم" إلى السينما بعد غياب 4 سنوات منذ تقديمه فيلم "122"

الذى شارك في بطولته إلى جانب أحمد داود، أمينة خليل وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد الفيشاوى، محمد ممدوح، جيهان خليل، أسماء جلال، محمود حجازى، ولاء الشريف واخراج ياسر الياسرى وتأليف صلاح الجهيني وتدور أحداثه في اطار رعب مثير.