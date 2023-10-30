رانيا منصور ونهى عابدين وأحمد فهيم ضيوف شرف فيلم السيستم

(MENAFN
- Youm7) يشارك عدد من الفنانين كضيوف شرف خلال أحداث فيلم "السيستم " بطولة أحمد الفيشاوى وطارق لطفى، أبرزهم رانيا منصور، ونهى عابدين، وأحمد فهيم، وآخرين، حيث تعتمد أحداث الفيلم على 4 شخصيات رئيسية هم أحمد الفيشاوى وطارق لطفى ونسرين طافش وبسنت شوقى، مع ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف خلال مشهدين أو ثلاثة خلال الأحداث.
فيلم "السيستم" انطلق تصويره الأسبوع الماضى وهو من تأليف من تأليف أحمد مصطفي وإخراج أحمد البنداوى وتصوير هيثم مصطفى، وتدور أحداثه في اطار اجتماعى لايت، حيث يجسد أحمد الفيشاوى شاب يعانى من عقدة من السيدات الجميلة بسبب حدث ما في حياته، في حسن تظهر بسنت شوقى بدور فتاة ناقمة على الرجال بسبب تجاربها الكثير الفاشلة معهم في حياتها.
يذكر أن أحمد الفيشاوى طرح فيلم "عادل مش عادل" الذي انتهى منه مؤخرا، ويشارك في بطولته كل من: شيرى عادل، محمود البزاوى، محمد رضوان، دينا، بدرية طلبة، ومصطفى أبوسريع، ومن تأليف أدهم سعيد وحسام كمال وإخراج أحمد يسري، ويجسد الفيشاوى خلال أحداث الفيلم شخصية محامى يواجه العديد من المشاكل في حياته ويحاول حلها في إطار كوميدي.
أما طارق لطفى فيعود بفيلم السيستم" إلى السينما بعد غياب 4 سنوات منذ تقديمه فيلم "122"
الذى شارك في بطولته إلى جانب أحمد داود، أمينة خليل وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد الفيشاوى، محمد ممدوح، جيهان خليل، أسماء جلال، محمود حجازى، ولاء الشريف واخراج ياسر الياسرى وتأليف صلاح الجهيني وتدور أحداثه في اطار رعب مثير.
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