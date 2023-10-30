هالة صدقى: كنت مقصرة فى حق السينما وكتف قانونى نجح فى خطفى

(MENAFN
- Youm7) أعربت النجمة هالة صدقى
عن سعادتها بالعودة إلى السينما مرة أخرى بفيلم "كتف قانونى" الذى انتهت من تصويره مؤخرًا، وذلك بعد غياب ما يقرب من 6 سنوات وتحديدًا منذ مشاركتها في فيلم "آخر ديك في مصر" مع محمد رمضان والذى تم عرضه عام 2017.
وقالت صدقى لـ"اليوم السابع": "أنا كنت مقصرة في حق السينما لكن الحمد لله كنت مركزة في الدراما، خاصة أن السينما لم تكن في أفضل حالاتها خلال السنوات الأخيرة، ولكن الحمد لله قطار الملكة وصل إلى السينما وأن تأتى متأخرًا أفضل مما لا تأتى، وإن شاء الله يكون "كتف قانونى" وش الخير وأظل غير مقصرة مع السينما مرة أخرى.
وكشفت الفنانة هالة صدقى تفاصيل فيلمها الجديد "كتف قانونى"، الذى يعد أول أعمالها السينمائية بعد غياب سنوات وبعد النجاح الكبير الذى حققته خلال مسلسل "جعفر العمدة" فى الموسم الرمضانى الماضى، مشيرة إلى أن شخصيتها فى الأحداث محورية ويشارك معها عدد كبير من ضيوف الشرف، والذى تعتبره رسالة حب من زملائها للقبول بالمشاركة معها فى أدوار شرفية من أجل مساندتها.
فيلم "كتف قانونى" بطولة هالة صدقي، سيد رجب، عمرو عبد الجليل، كريم عفيفي، شيرين رضا، دينا، محمد رضوان، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين ضيوف الشرف منهم حسن الرداد، رانيا يوسف، بيومى فؤاد وآخرين، والعمل من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي وإخراج سامح عبد العزيز.
وقدمت هالة صدقى في شهر رمضان الماضى، مسلسل "جعفر العمدة" الذى شاركت في بطولته إلى جانب محمد رمضان، زينة، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.
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