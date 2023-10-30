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هالة صدقى: كنت مقصرة فى حق السينما وكتف قانونى نجح فى خطفى

10/30/2023 4:27:17 AM
(MENAFN- Youm7) أعربت النجمة هالة صدقى
عن سعادتها بالعودة إلى السينما مرة أخرى بفيلم "كتف قانونى" الذى انتهت من تصويره مؤخرًا، وذلك بعد غياب ما يقرب من 6 سنوات وتحديدًا منذ مشاركتها في فيلم "آخر ديك في مصر" مع محمد رمضان والذى تم عرضه عام 2017.

وقالت صدقى لـ"اليوم السابع": "أنا كنت مقصرة في حق السينما لكن الحمد لله كنت مركزة في الدراما، خاصة أن السينما لم تكن في أفضل حالاتها خلال السنوات الأخيرة، ولكن الحمد لله قطار الملكة وصل إلى السينما وأن تأتى متأخرًا أفضل مما لا تأتى، وإن شاء الله يكون "كتف قانونى" وش الخير وأظل غير مقصرة مع السينما مرة أخرى.

وكشفت الفنانة هالة صدقى تفاصيل فيلمها الجديد "كتف قانونى"، الذى يعد أول أعمالها السينمائية بعد غياب سنوات وبعد النجاح الكبير الذى حققته خلال مسلسل "جعفر العمدة" فى الموسم الرمضانى الماضى، مشيرة إلى أن شخصيتها فى الأحداث محورية ويشارك معها عدد كبير من ضيوف الشرف، والذى تعتبره رسالة حب من زملائها للقبول بالمشاركة معها فى أدوار شرفية من أجل مساندتها.

فيلم "كتف قانونى" بطولة هالة صدقي، سيد رجب، عمرو عبد الجليل، كريم عفيفي، شيرين رضا، دينا، محمد رضوان، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين ضيوف الشرف منهم حسن الرداد، رانيا يوسف، بيومى فؤاد وآخرين، والعمل من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي وإخراج سامح عبد العزيز.

وقدمت هالة صدقى في شهر رمضان الماضى، مسلسل "جعفر العمدة" الذى شاركت في بطولته إلى جانب محمد رمضان، زينة، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.








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