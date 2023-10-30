نصائح يجب معرفتها قبل غسل البطاطين لاستقبال الشتاء

(MENAFN
- Youm7) عندما يقترب فصل الشتاء ، يصبح غسيل البطا نية والاستعداد لاستقبال البرودة من الأمور المهمة للغاية، لذا فإن الاعتناء بها بشكل صحيح يساهم في الحفاظ على نظافتها وجودتها لفترة أطول، في هذا التقرير نقدم بعض النصائح التي يجب اتباعها عند غسيل البطاطين لاستقبال الشتاء وفقًا لموقع "thespruce".
قراءة التعليمات
تعتبر قراءة تعليمات الغسيل الموجودة على البطانية أمرًا مهمًا قبل البدء في عملية الغسيل، فقد تحتاج بعض البطانيات إلى رعاية خاصة، مثل الغسيل الجاف أو درجات حرارة محددة، قومي بقراءة التعليمات بعناية واتباعها لضمان التعامل الصحيح مع البطانية.
الفصل بين الألوان
قبل غسيل البطانيات، يجب فصلها بناءً على الألوان، قومي بفصل البطانيات الفاتحة عن البطانيات الملونة، حيث يمكن أن تتلوث الألوان الداكنة وتؤثر على البطانيات الفاتحة. استخدمي حاويات مختلفة للغسيل لتجنب امتزاج الألوان والحفاظ على جمال البطانيات.
استخدام مسحوق غسيل مناسب
اختاري مسحوق غسيل مناسب للبطانيات وفقًا لنوع النسيج. قد يتطلب الأمر استخدام مسحوق ذو خصائص خاصة للحفاظ على نعومة البطانية أو للتعامل مع البقع العنيدة. تأكدي من اختيار مسحوق غسيل لطيف ومناسب للأقمشة الحساسة.
برنامج الغسيل المناسب
اختاري برنامج الغسيل المناسب وفقًا لنوع البطانية. قد تكون هناك إعدادات مختلفة للبطانيات الثقيلة والخفيفة. استخدمي دورة الغسيل اللطيفة والماء البارد أو الدافئ للحفاظ على جودة البطانيات ومنع انكماشها أو تلفها.
التجفيف الصحيح
بعد غسل البطانيات، يجب تجفيفها بشكل صحيح لضمان الحفاظ على جودتها ومنع تكوّن الروائح الكريهة والعفن. يُفضل تعليق البطانيات في مكان جيد التهوية وبعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة. كما يمكن استخدام النشافة على درجة حرارة منخفضة إذا كانت التعليمات تسمح بذلك. وفي حالة البطانيات الكبيرة والثقيلة، يمكن استخدام الحبال أو الأرجل لتثبيتها وتجفيفها بشكل متساوٍ. يجب التأكد من أن البطانيات تجف تمامًا قبل استخدامها للحفاظ على نظافتها وراحتك أثناء فصل الشتاء.
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