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نصائح يجب معرفتها قبل غسل البطاطين لاستقبال الشتاء

10/30/2023 4:27:15 AM
(MENAFN- Youm7) عندما يقترب فصل الشتاء ، يصبح غسيل البطا نية والاستعداد لاستقبال البرودة من الأمور المهمة للغاية، لذا فإن الاعتناء بها بشكل صحيح يساهم في الحفاظ على نظافتها وجودتها لفترة أطول، في هذا التقرير نقدم بعض النصائح التي يجب اتباعها عند غسيل البطاطين لاستقبال الشتاء وفقًا لموقع "thespruce".


قراءة التعليمات


تعتبر قراءة تعليمات الغسيل الموجودة على البطانية أمرًا مهمًا قبل البدء في عملية الغسيل، فقد تحتاج بعض البطانيات إلى رعاية خاصة، مثل الغسيل الجاف أو درجات حرارة محددة، قومي بقراءة التعليمات بعناية واتباعها لضمان التعامل الصحيح مع البطانية.


الفصل بين الألوان


قبل غسيل البطانيات، يجب فصلها بناءً على الألوان، قومي بفصل البطانيات الفاتحة عن البطانيات الملونة، حيث يمكن أن تتلوث الألوان الداكنة وتؤثر على البطانيات الفاتحة. استخدمي حاويات مختلفة للغسيل لتجنب امتزاج الألوان والحفاظ على جمال البطانيات.







استخدام مسحوق غسيل مناسب


اختاري مسحوق غسيل مناسب للبطانيات وفقًا لنوع النسيج. قد يتطلب الأمر استخدام مسحوق ذو خصائص خاصة للحفاظ على نعومة البطانية أو للتعامل مع البقع العنيدة. تأكدي من اختيار مسحوق غسيل لطيف ومناسب للأقمشة الحساسة.


برنامج الغسيل المناسب


اختاري برنامج الغسيل المناسب وفقًا لنوع البطانية. قد تكون هناك إعدادات مختلفة للبطانيات الثقيلة والخفيفة. استخدمي دورة الغسيل اللطيفة والماء البارد أو الدافئ للحفاظ على جودة البطانيات ومنع انكماشها أو تلفها.


التجفيف الصحيح


بعد غسل البطانيات، يجب تجفيفها بشكل صحيح لضمان الحفاظ على جودتها ومنع تكوّن الروائح الكريهة والعفن. يُفضل تعليق البطانيات في مكان جيد التهوية وبعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة. كما يمكن استخدام النشافة على درجة حرارة منخفضة إذا كانت التعليمات تسمح بذلك. وفي حالة البطانيات الكبيرة والثقيلة، يمكن استخدام الحبال أو الأرجل لتثبيتها وتجفيفها بشكل متساوٍ. يجب التأكد من أن البطانيات تجف تمامًا قبل استخدامها للحفاظ على نظافتها وراحتك أثناء فصل الشتاء.














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