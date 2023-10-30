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6 حاجات خلى بالك منها عشان تختارى شنطة عملية ومريحة لظهرك

10/30/2023 4:27:14 AM
(MENAFN- Youm7) من المعروف أن كل سيدة وفتاة لا تستغنى عن الحقيبة بوجه عام، فهى من العناصر الضرورية لها، حتى تحمل فيها كل ما تحتاجه، من أغراض شخصية وأدوات التجميل الخاصة بها، وبرغم أن البعض قد يرى أن أمر الحقائب أمر عادى، ولكن يجب الاهتمام والحرص عند اختيار الحقائب، لأنها قد تؤثر بشكل كبير على شكل الجسم، ويوجد بعض النصائح والحيل السهلة لاختيار الحقيبة بأفضل طرق ممكنة، ولمعرفة كيف، يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "Brightside".

نصائح للحصول على حقيبة مثالية

اختيار حقيبة قريبة من الجسم

يجب على الفتاة عندما تختار حقيبة، والتي تكون قريبة من الجسم، مما يجعلها توزع وزنها بالتساوى على الجسم فتشعر الفتاة بالراحة، فيمكن للفتاة أن تستخدم الحقيبة
كحقيبة كروس ، فإذا كانت الفتاة ترتدى حزام الحقيبة على الكتف الأيمن يمكن وضع الحقيبة على الجسم على الجانب الأيسر.


حقائب

تجنب الحقائب التي يتم حملها بين الذراعين

يجب على الفتاة أن تتجنب الحقائب التي يتم حملها بالذراعين، عن طريق اختيار الحقائب التي يتم دعمها للظهر أو الكتف، لأن حمل الحقيبة على الذراعين فقط قد يسبب مشاكل في المرفق والكتف وحتى المعصم والرقبة.

الانتباه لوزن الحقيبة

من الأمور الهامة هو الانتباه لوزن الحقيبة لأن الأشياء ستكون بداخلها مما يزيد وزنها، ولهذا لا يجب أن تكون كبيرة أكثر من 10% من وزن الجسم للشعور بالراحة عند التحرك.

الابتعاد عن السلاسل

من المعروف أن السلاسل أكثر أناقة وفخامة، ولكن ليس خيار جيد، عندما يتعلق الأمر بالجسم، فهى تكون ثقيلة على الجسم وتضايق الجلد، فالأفضل البحث عن مقبض قصير وناعم لا يؤذى الكتف.


حقائب
اختارى النماذج الصغيرة

يمكن للفتاة أن تختار أحجام للحقائب صغيرة، لأنها تعتبر خفيفة الوزن وتحتوى على مواد أقل، مما يجعل الفتاة غير مضطرة أن تحمل أشياء أكثر لأنها تعلم المساحة التي تناسب ما تحمله فيها.

اختيار الأشرطة الكبيرة

على الفتاة وهى تختار حقيبة أو تشتريها الأفضل أن يكون الحزام الخاص بها كبير، لأن الحقيبة التي تحتوى على شريط كبير سيقدم الدعم للحقيبة وتحفظ وزن الأشياء التي يتم حملها في الحقيبة.


حقيبة








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