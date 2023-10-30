القدرة واللبنة والمقلوبة.. اعرف الأكلات الأكثر شعبية فى فلسطين

MENAFN - Youm7) كل بلد تشتهر بطبق معين، ولا تعكس هذه الأطباق ذائقة الشعب وحسب وإنما في الكثير من الأحيان تكون جزءًا من تراثه وثقافته وهويته. وبينما تتجه أنظارنا وقلوبنا صوبفلسطين ،بسبب عدوان قوات الاحتلال الأسرائيلى عليها نستعرض أبرز الأكلات التي يشتهر بهاالمطبخ الفلسطيني، وهى الأكثر شعبية عن غيرها، ولمعرفة تلك الأطباق يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "tasteatlas".

طبق الشكشوكة:

طبق الشكشوكة عبارة عن مزيج مميز من البيض المخفوق مع صلصة الطماطم الحارة، ويعتبر هذا الطبق بسيط من السهل تحضيره بسرعة، ويتم طهيه في مقلاة وفيها يوضع البصل والطماطم والبهارات لعمل مزيج صلصة مميز، ثم إضافة البيض بشكل مباشر على الصلصة حتى تمام النضج، ويمكن إضافة النقانق إلى الطبق على حسب الرغبة.



الشكشوكة

المسخن:

طبق المسخن هو طبق فلسطيني شهير، ويتكون من الدجاج المشوى والبصل المكرمل المزين بالصنوبر ومرتب فوق خبز الطابون المغموس بزيت الزيتون، والسماق عنصر هام في تحضير هذا الطبق، وبه توابل تضاف للبصل، مما يمنح الطبق نكهة ليمونية لاذعة، ومحببة للنفس.



مسخن

لبنة:

اللبنة لها قوام كريمى ونكهة خفيفة مميزة، ويتم تحضيره بالزبادى والملح، يتم خلط الزبادى العادى كامل الدسم مع الملح، ويترك حتى يصفى، حتى ينفصل الماء عن اللبن ويتبقى الجزء السميك والذى يشبه إلى حد كبير الجبن، ويكون له نكهة خفيفة نسبياً، ويعود اسم اللبنة إلى الشرق الأوسط.



لبنة

القدرة:

هو طبق فلسطيني تقليدى يعود أصله إلى مدينة الخليل ويتكون من اللحم قد يكون لحم ضأن أو دجاج، المطبوخ مع الأرز في مرق متبل بمكونات الكمون والبهارات والهيل والفلفل الأسود والكركم والبصل والثوم ويتم تقديمه في طبق نحاسى في فرن الحطب، ويقدم معه صلصة الزبادى وسلطة الطماطم الطازجة.



القدرة

المقلوبة:

تشتهر المقلوبة من المطبخ الفلسطيني، ويتم طهيه في وعاء واحد، وبعد الطهى يتم قلبه للتقديم، ولهذا يسمى بالمقلوبة لأنها لا يقدم إلا بعد أن يقلب في طبق التقديم، ويحتوى على الأرز والخضروات والأعشاب واللحوم وممكن دجاج، ويمكن تحضيره بدون أي لحم، وبعد الطهى يتم قلبه ويزين بالصنوبر والبقدونس على الوجه ويقدم مع سلطة الخيار والطماطم والزيتون.





مقلوبة



