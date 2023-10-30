القدرة واللبنة والمقلوبة.. اعرف الأكلات الأكثر شعبية فى فلسطين

(MENAFN
- Youm7) كل بلد تشتهر بطبق معين، ولا تعكس هذه الأطباق ذائقة الشعب وحسب وإنما في الكثير من الأحيان تكون جزءًا من تراثه وثقافته وهويته. وبينما تتجه أنظارنا وقلوبنا صوب
فلسطين ،
بسبب عدوان قوات الاحتلال الأسرائيلى عليها نستعرض أبرز الأكلات التي يشتهر بها
المطبخ الفلسطيني
، وهى الأكثر شعبية عن غيرها، ولمعرفة تلك الأطباق يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "tasteatlas".
طبق الشكشوكة:
طبق الشكشوكة عبارة عن مزيج مميز من البيض المخفوق مع صلصة الطماطم الحارة، ويعتبر هذا الطبق بسيط من السهل تحضيره بسرعة، ويتم طهيه في مقلاة وفيها يوضع البصل والطماطم والبهارات لعمل مزيج صلصة مميز، ثم إضافة البيض بشكل مباشر على الصلصة حتى تمام النضج، ويمكن إضافة النقانق إلى الطبق على حسب الرغبة.
الشكشوكة
المسخن:
طبق المسخن هو طبق فلسطيني شهير، ويتكون من الدجاج المشوى والبصل المكرمل المزين بالصنوبر ومرتب فوق خبز الطابون المغموس بزيت الزيتون، والسماق عنصر هام في تحضير هذا الطبق، وبه توابل تضاف للبصل، مما يمنح الطبق نكهة ليمونية لاذعة، ومحببة للنفس.
مسخن
لبنة:
اللبنة لها قوام كريمى ونكهة خفيفة مميزة، ويتم تحضيره بالزبادى والملح، يتم خلط الزبادى العادى كامل الدسم مع الملح، ويترك حتى يصفى، حتى ينفصل الماء عن اللبن ويتبقى الجزء السميك والذى يشبه إلى حد كبير الجبن، ويكون له نكهة خفيفة نسبياً، ويعود اسم اللبنة إلى الشرق الأوسط.
لبنة
القدرة:
هو طبق فلسطيني تقليدى يعود أصله إلى مدينة الخليل ويتكون من اللحم قد يكون لحم ضأن أو دجاج، المطبوخ مع الأرز في مرق متبل بمكونات الكمون والبهارات والهيل والفلفل الأسود والكركم والبصل والثوم ويتم تقديمه في طبق نحاسى في فرن الحطب، ويقدم معه صلصة الزبادى وسلطة الطماطم الطازجة.
القدرة
المقلوبة:
تشتهر المقلوبة من المطبخ الفلسطيني، ويتم طهيه في وعاء واحد، وبعد الطهى يتم قلبه للتقديم، ولهذا يسمى بالمقلوبة لأنها لا يقدم إلا بعد أن يقلب في طبق التقديم، ويحتوى على الأرز والخضروات والأعشاب واللحوم وممكن دجاج، ويمكن تحضيره بدون أي لحم، وبعد الطهى يتم قلبه ويزين بالصنوبر والبقدونس على الوجه ويقدم مع سلطة الخيار والطماطم والزيتون.
مقلوبة
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