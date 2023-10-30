ما يجب معرفته قبل اختيار ورق الحائط لتزيين جدران شقتك

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- Youm7) ورق الحائط يلعب دورًا مهمًا في تحويل مظهر المنزل وإضفاء لمسة من الشخصية والأناقة على الديكور الداخلي، فهو يوفر وسيلة سهلة وفعالة لتغيير المظهر العام للغرف وإضافة ألوان ونقوش مميزة، بالإضافة إلى الجوانب الجمالية، يمكن أن يوفر ورق الحائط بعض الفوائد العملية مثل إخفاء العيوب السطحية وحماية الجدران، ومع ذلك، فإن اختيار ورق الحائط المناسب يعتبر أمرًا حيويًا ويوجد بعض النصائح، التي يجب الحرص على القيام بها عند اختيار ورق حائط مميز، ولمعرفة تلك الأمور يمكن متابعة التقرير التالى، وفقًا لموقع Home Edit.
ورق الحائط سيكون مكلفًا
يتم بيع ورق الحائط باللفة، ويكون عرضها في أغلب الأوقات 27 بوضة وطولها حوالى 4.5 ياردة، والتي تغطى حوالى 30 قدم مربع، والتي يصل لمبلغ باهظ الثمن، ويكون ورق الحائط مطلى بالحرير أو مرسوم عليه يدوياً، وتثبيت ورق الحائط يكلف مبلغ كبير، بغض النظر عن نوع ورق الحائط.
وضع ورق الحائط
اختيار ورق الحائط مثل اختيار طلاء الحائط
يجب عند اختيار ورق الحائط للمنزل الذى يسكن فيه الشخص أن يهتم بأخذ، عينات مثل متجر الطلاء وورق الحائط، ووضعه على الحائط، لمعرفة الشكل الذى تم وضعه على الحائط في المستقبل، وقد تؤثر الإضاءة المختلفة على نمط وشكل الألوان، ولهذا يجب رؤية العينة عن قرب حتى لا يتفاجئ الشخص بها.
قد تكون الألوان الغامقة صعبة
قد يريد الشخص مظهر مريح في شقته، مثل اختيار الأزهار الصامتة على خلفية سوداء، ومعجون الحائط يميل إلى الظهور من لون الحائط الغامق، مما يؤدى إلى ظهور الخطوط البيضاء، ولهذا يفضل أستخدام ورق حائط فاتح حتى لا يظهر معجون الحائط منه، بل يظهر بشكل واضح مع الأوراق الداكنة.
لون غامق
حجم نمط الورق
قد يكون نمط حجم الورق بأن يعطى تأثير لمساحة واسعة، والأنماط الصغيرة من السهل أن تسبب دوار الحركة، لأن الش;ل الصغير جداً، يجعل الشخص يشعر بالدوار الشديدة عند النظر إليه.
حجم النمط
عدم لصق ورق حائط جديد على الورق القديم
قد يظن البعض أن ورق الحائط الجديد من السهل أن يتم وضعه على الورق القديم، ولكن قد تفشل المادة اللاصقة في لصق الورق الجديد بشكل صحيح، وقد يحدث التقشير، مما يحدث لمتاعب كثير غنى لها.
تجهيز الجدران أولاً
يجب لمن يرغب بوضع ورق حائط على الجدار أن يتم وضع طبقة من الطلاء التمهيدى، مما يساعد علىتسوية المطبات والعيوب الموجودة، وعمل حاجز وقائى بين الحائط وورق الحائط، عن طريق طلاء خاص ومصمم بورق لاحائط.
ورق حائط
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