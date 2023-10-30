ما يجب معرفته قبل اختيار ورق الحائط لتزيين جدران شقتك

MENAFN - Youm7) ورق الحائط يلعب دورًا مهمًا في تحويل مظهر المنزل وإضفاء لمسة من الشخصية والأناقة على الديكور الداخلي، فهو يوفر وسيلة سهلة وفعالة لتغيير المظهر العام للغرف وإضافة ألوان ونقوش مميزة، بالإضافة إلى الجوانب الجمالية، يمكن أن يوفر ورق الحائط بعض الفوائد العملية مثل إخفاء العيوب السطحية وحماية الجدران، ومع ذلك، فإن اختيار ورق الحائط المناسب يعتبر أمرًا حيويًا ويوجد بعض النصائح، التي يجب الحرص على القيام بها عند اختيار ورق حائط مميز، ولمعرفة تلك الأمور يمكن متابعة التقرير التالى، وفقًا لموقع Home Edit.

ورق الحائط سيكون مكلفًا

يتم بيع ورق الحائط باللفة، ويكون عرضها في أغلب الأوقات 27 بوضة وطولها حوالى 4.5 ياردة، والتي تغطى حوالى 30 قدم مربع، والتي يصل لمبلغ باهظ الثمن، ويكون ورق الحائط مطلى بالحرير أو مرسوم عليه يدوياً، وتثبيت ورق الحائط يكلف مبلغ كبير، بغض النظر عن نوع ورق الحائط.



وضع ورق الحائط

اختيار ورق الحائط مثل اختيار طلاء الحائط

يجب عند اختيار ورق الحائط للمنزل الذى يسكن فيه الشخص أن يهتم بأخذ، عينات مثل متجر الطلاء وورق الحائط، ووضعه على الحائط، لمعرفة الشكل الذى تم وضعه على الحائط في المستقبل، وقد تؤثر الإضاءة المختلفة على نمط وشكل الألوان، ولهذا يجب رؤية العينة عن قرب حتى لا يتفاجئ الشخص بها.

قد تكون الألوان الغامقة صعبة

قد يريد الشخص مظهر مريح في شقته، مثل اختيار الأزهار الصامتة على خلفية سوداء، ومعجون الحائط يميل إلى الظهور من لون الحائط الغامق، مما يؤدى إلى ظهور الخطوط البيضاء، ولهذا يفضل أستخدام ورق حائط فاتح حتى لا يظهر معجون الحائط منه، بل يظهر بشكل واضح مع الأوراق الداكنة.





لون غامقحجم نمط الورق

قد يكون نمط حجم الورق بأن يعطى تأثير لمساحة واسعة، والأنماط الصغيرة من السهل أن تسبب دوار الحركة، لأن الش;ل الصغير جداً، يجعل الشخص يشعر بالدوار الشديدة عند النظر إليه.



حجم النمط

عدم لصق ورق حائط جديد على الورق القديم

قد يظن البعض أن ورق الحائط الجديد من السهل أن يتم وضعه على الورق القديم، ولكن قد تفشل المادة اللاصقة في لصق الورق الجديد بشكل صحيح، وقد يحدث التقشير، مما يحدث لمتاعب كثير غنى لها.

تجهيز الجدران أولاً

يجب لمن يرغب بوضع ورق حائط على الجدار أن يتم وضع طبقة من الطلاء التمهيدى، مما يساعد علىتسوية المطبات والعيوب الموجودة، وعمل حاجز وقائى بين الحائط وورق الحائط، عن طريق طلاء خاص ومصمم بورق لاحائط.

ورق حائط



