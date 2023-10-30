كيف يؤثر مد قرار السماح بدخول الذهب بدون جمارك على الأسعار؟

MENAFN - Youm7) يترقب سوق الذهب في مصر قرار من مجلس الوزراء بشأن مد مبادرة السماح بدخول الذهب مع العائدين من الخارج بدون جمارك والذي ينتهي 11 نوفمبر 2023، وخاطبت شعبة الذهب في الغرف التجارية وزارة التموين للمطالبة بمد قرار السماح بدخول الذهب مع العائدين من الخارج بدون جمارك.

ووافق مجلس الوزراء المصري، 10 مايو 2023، على مشروع قرار بشأن إعفاء واردات الذهب والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.

القرار نص على إعفاء واردات الذهب نصف مشغولة، والمُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، كما نص مشروع القرار على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.

وبحسب مصدر حكومي فإن الكميات التي دخلت من الذهب مع العائدين من الخارج منذ صدور القرار في مايو الماضي وحتى الآن يصل إلى 3 طن من الذهب، وهو ما تسبب في استقرار سوق الذهب بالرغم من التغيرات الكبيرة في حجم الطلب بالسوق المصري.

وبشأن إمكانية التأثير على أسعار الذهب في مصر مع تمديد القرار، أكد مصدر في شعبة الذهب، أن عدم تمديد القرار قد يؤدي إلى تحركات سعرية كبيرة في الأسواق لأن المعروض سيتضرر إذ ساهمت الكميات الكبيرة التي دخلت على مدار الشهور الستة ساهمت في استقرار الأسعار، مشيرا إلى أن مد المبادرة يخلق مزيد من الاستقرار في الأسعار بالتزامن مع توقعات ارتفاع الطلب على الذهب.

وتوقع عمرو المغربى عضو مجلس إدارة شعبة الذهب فى الغرفة التجارية، مد مبادرة السماح بدخول الذهب بدون جمارك لمدة 6 أشهر أخرى، وذلك عقب انتهاء الفترة الحالية والتي بدأت من شهر مايو 2023 إلى نوفمبر 2023

وأكد محسن السعيد عضو شعبة المعادن الثمينة في غرفة الصناعات المعدنية، أن قرار البنك المركزي بالسماح بتوريد حصيلة تصدير الذهب في غضون شهر بدلاً من أسبوع سيؤدي إلى زيادة ملحوظة في صادرات المشغولات الذهب ومن ثم زيادة حصيلة الدولار نتيجة عمليات تصنيع المشغولات في مصر.

وأضاف "السعيد" في تصريحات خاصة، أن حصيلة تصدير المشغولات الذهب تعود للسوق في صورة ذهب خام ووجه الاستفادة هنا هو تشغيل المصانع وكذلك الحصول على المصنعية بالدولار وهذا يعني حصيلة دولارية للدولة، كما أن التوسع في التصدير يساهم في تشغيل عمالة أكبر في المصانع والتوسع في تشغيل المصانع لفترات إضافية خاصة عقب حدوث تراجعات في مبيعات المشغولات بالسوق المحلي.

وأكد محسن السعيد، أن التصدير للخارج لن يؤدي إلى نقص معروض الذهب في مصر، لأننا نقوم بتصدير مشغولات بها قيمة مضافة مصرية ويعود لنا الذهب في صورة خام نقوم بإعادة تشغيله مرة أخرى، وهذا يساهم في تحريك السوق ويؤدي إلى تشغيل المصانع المختلفة.

وأكد أن أسعار الذهب لن تتأثر بأية تطورات فيما يتعلق بتوريد حصيلة الذهب خلال شهر بدلا من أسبوع، لأن التصدير يكون لمشغولات وتعود في صورة خام الذهب، ولن يتأثر حجم المعروض، والعائد هنا بالدولار يكون عبارة عن قيمة المصنعية.

وأشاد محسن السعيد، بقرار البنك المركزي الذي يسمح بتوريد حصيلة تصدير المشغولات الذهبية خلال 30 يوما بدلا من أسبوع فقط، الأمر الذي يساهم بصورة واضحة في رواج الصادرات المصرية من المشغولات الذهبية التي تحقق قيمة مضافة للانتاج المصري من المشغولات، كما أشاد بالدور الكبير لوزارة التموين في التسهيل على المصانع المصدرة.



