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سعر جرام الذهب اليوم يفتتح تداولات الأسبوع عند مستوى 2585 جنيها

10/30/2023 4:27:11 AM
(MENAFN- Youm7) افتتح الذهب تداولاته هذا الأسبوع اليوم الاثنين على ارتفاع بحوالي عشرة جنيهات في السوق المصري، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 2585 جنيها للجرام، في حين يستقر سعر الذهب في البورصة العالمية عند 2006 دولارات.



أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 2953 جنيها.

عيار 21 يسجل 2585 جنيها.

عيار 18 يسجل 2216 جنيها.

الجنيه الذهب 20680 جنيها.


تسجيل شركات بيع الذهب في مصلحة الدمغة


نشرت الجريدة الرسمية قرار لوزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 149 لسنة 2023 بأن يحظر على كل شخص طبيعى أو اعتبارى ممارسة الأعمال التجارية أو الاستيراد في مجال المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة إلا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين على النموذج المعد لذلك من المصلحة.



وأكد القرار بأن يتضمن طلب التسجيل صورة من السجل التجاري وصورة من البطاقة الضريبية وبيان المقر الرئيسى وفروعه والعلامة التجارية إن وجدت وبيانات المدير المسئول.



وألزم القرار، المخاطبين بأحكام هذا القرار بإخطار مصلحة دمغ المصوغات والموازين بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المسجلة لديها خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوثه، ويقدم الطلب بتعديل البيانات على النموذج المعد لذلك من المصلحة، ويرفق به المستندات الرسمية التي تثبت إجراء التعديلات كما منح القرار مهلة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار للتسجيل لدى المصلحة، على أن يعاقب كل من خالف أحكام هذا القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 26 القانون رقم 68 لسنة 1976، كما يتم تطبيق الجزاءات والعقوبات المقررة بقانون مكافحة غسل الأموال.



وشهدت أسعار الذهب على مدار الأيام الماضية ارتفاعا على المستوى العالمى بالتزامن مع أحداث غزة، حيث يرتبط أسعار الذهب بالسعر العالمى وقوة العرض والطلب على الشراء، كما أن قرار الحكومة بإعفاء واردات الذهب التى ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، ساهم فى عدم تذبذب الأسعار.


















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