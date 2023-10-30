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التنظيم والإدارة يتيح نتيجة امتحان المتقدمين بمسابقة هيئة الطرق والكبارى.. فيديو

10/30/2023 4:27:11 AM
(MENAFN- Youm7) قام الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، بإتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني الذي عقده الجهاز للمتقدمين في مسابقات شغل وظائف بالهيئة العامة للطرق والكباري.







ويمكن للممتحنين الاستعلام عن موقفهم عبر بوابة الوظائف الحكومية على الرابط ، كما أتاح الجهاز التظلم بدءا من اليوم الموافق 30 أكتوبر الجاري ولمدة أسبوعين.



وكان الجهاز قد أعلن خلال شهر يوليو الماضي عن مسابقة تعيين عدد من الوظائف، وذلك بالهيئة العامة للطرق والكباري.
















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