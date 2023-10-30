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سعر السبيكة الذهب فى مصر اليوم الاثنين 30 أكتوبر 2023

10/30/2023 4:27:11 AM
(MENAFN- Youm7) شهدت أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع ارتفاعا ملحوظا في السوق المصري، بعد أن تحرك سعر جرام الذهب عيار 24 وهو العيار المكون للسبائك الذهب في مصر إلي مستويات 2954 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية، وفي السياق التالي نرصد تطورات أسعار السبائك الذهب في السوق المصري.


أسعار السبائك الذهب من جرام إلي مائة جرام


سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 2954 جنيها بدون مصنعية.



سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 7385 جنيها.



سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 14770 جنيها .



سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات سعر 29540 جنيها.



سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 59080 جنيه.



سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 98869 جنيها.



سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما 174700 جنيها.



سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام 295400 جنيه.


















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