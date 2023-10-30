سعر السبيكة الذهب فى مصر اليوم الاثنين 30 أكتوبر 2023

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- Youm7) شهدت أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع ارتفاعا ملحوظا في السوق المصري، بعد أن تحرك سعر جرام الذهب عيار 24 وهو العيار المكون للسبائك الذهب في مصر إلي مستويات 2954 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية، وفي السياق التالي نرصد تطورات أسعار السبائك الذهب في السوق المصري.
أسعار السبائك الذهب من جرام إلي مائة جرام
سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 2954 جنيها بدون مصنعية.
سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 7385 جنيها.
سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 14770 جنيها .
سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات سعر 29540 جنيها.
سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 59080 جنيه.
سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 98869 جنيها.
سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما 174700 جنيها.
سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام 295400 جنيه.
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