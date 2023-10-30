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قصة عملة ذهبية سكها حاكم بريطانى غير معروف وبيعت فى مزاد عالمى

10/30/2023 4:27:08 AM
(MENAFN- Youm7) عثر أحد كاشفى المعادن، على عملة ذهبية سكها حاكم غير معروف فى بريطانيا القديمة، وهو رجل من العصر الحديدي قال إنه "قوى" مثل الإله، وتم بيعها بالمزاد العلنى فى إنجلترا.

وقالت دار سبينك للمزادات في سلسلة من البيانات، إنه تم اكتشاف العملة النادرة في مارس 2023 في مقاطعة هامبشاير وتم بيعها بالمزاد فى 28 سبتمبر مقابل 20400 جنيه إسترلينى (24720 دولارًا).


العملة الذهبية



ويوجد على العملة، نقشًا أبجديًا لاتينيًا يحمل اسم "Esunertos"، والذي يمكن ترجمته على أنه "آله عظيم "،حسبما قال جون سيلز، عالم الآثار في معهد الآثار بجامعة أكسفورد الذى فحص العملة قبل بيعها بالمزاد، لموقع لايف ساينس.

يعود تاريخ العملة إلى وقت ما بين 50 قبل الميلاد و30 قبل الميلاد، بعد غزو يوليوس قيصر لبريطانيا مرتين حوالى عام 55 قبل الميلاد، وقال البيان: أن في عام 45 قبل الميلاد فشلت غزوات قيصر في فرض سيطرة رومانية دائمة على بريطانيا، لم يكن الأمر كذلك إلا بعد غزو روماني آخر، بدأه الإمبراطور كلوديوس في عام 43 بعد الميلاد، حيث تمكنت الإمبراطورية الرومانية من السيطرة على جزء من الجزيرة على المدى الطويل.

هذه العملة هي واحدة من ثلاث عملات فقط مسجلة تحمل اسم Esunertos، تم العثور على الثلاثة جميعًا في نفس المنطقة، ومن الممكن أن تكون المنطقة التي يسيطر عليها Esunertos.







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