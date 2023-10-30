قصة عملة ذهبية سكها حاكم بريطانى غير معروف وبيعت فى مزاد عالمى

(MENAFN
- Youm7) عثر أحد كاشفى المعادن، على عملة ذهبية سكها حاكم غير معروف فى بريطانيا القديمة، وهو رجل من العصر الحديدي قال إنه "قوى" مثل الإله، وتم بيعها بالمزاد العلنى فى إنجلترا.
وقالت دار سبينك للمزادات في سلسلة من البيانات، إنه تم اكتشاف العملة النادرة في مارس 2023 في مقاطعة هامبشاير وتم بيعها بالمزاد فى 28 سبتمبر مقابل 20400 جنيه إسترلينى (24720 دولارًا).
العملة الذهبية
ويوجد على العملة، نقشًا أبجديًا لاتينيًا يحمل اسم "Esunertos"، والذي يمكن ترجمته على أنه "آله عظيم "،حسبما قال جون سيلز، عالم الآثار في معهد الآثار بجامعة أكسفورد الذى فحص العملة قبل بيعها بالمزاد، لموقع لايف ساينس.
يعود تاريخ العملة إلى وقت ما بين 50 قبل الميلاد و30 قبل الميلاد، بعد غزو يوليوس قيصر لبريطانيا مرتين حوالى عام 55 قبل الميلاد، وقال البيان: أن في عام 45 قبل الميلاد فشلت غزوات قيصر في فرض سيطرة رومانية دائمة على بريطانيا، لم يكن الأمر كذلك إلا بعد غزو روماني آخر، بدأه الإمبراطور كلوديوس في عام 43 بعد الميلاد، حيث تمكنت الإمبراطورية الرومانية من السيطرة على جزء من الجزيرة على المدى الطويل.
هذه العملة هي واحدة من ثلاث عملات فقط مسجلة تحمل اسم Esunertos، تم العثور على الثلاثة جميعًا في نفس المنطقة، ومن الممكن أن تكون المنطقة التي يسيطر عليها Esunertos.
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