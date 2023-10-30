روايات البوكر.. الممر الغربى رواية رياضية عن ألغاز الخسارة والمهاجرين

MENAFN - Youm7) الممر الغربى .. رواية للكاتبة شيتنا مارو، انضمت إلى سلسلة روايات البوكر، ونرشحها لجمهور الأدب العالمى، بعدما وصلت إلى القائمة القصيرة، فى جائزة البوكر للرواية العالمية، فى دورتها لعام 2023.

حينما وصلت رواية "الممر الغربى" للكاتبة شيتنا مارو، إلى قائمة جائزة البوكر للرواية العالمية، وصفها أعضاء لجنة التحكيم، بأنها رواية رقيقة ومؤثرة عن الحزن والأخوة وكفاح فتاة مراهقة لتجاوز نفسها.

رواية الممر الغربى

فى رواية "الممر الغربى" يتابع القارئ "جوبى" البالغة من العمر أحد عشر عامًا، وهى لعبة الإسكواش منذ أن كانت فى سن تسمح لها بحمل المضرب، عندما تموت والدتها، فيقوم والدها بإدراجها فى نظام تدريب قاسى لكى تصبح ماهرة.

ببطء، تنمو "جوبى" بعيدة عن أخواتها، تقتصر حياتها على الرياضة، مسترشدة بإيقاعاتها: الإرسال، والتسديدة الهوائية، ولكن رغم وحدتها وبعدها عن أخواتها، فهى ليست وحدها، إلا أنها تشعر بوجود والدها وأسرتها معها.

الكاتبة شيتنا مارو

وقالت شيتنا مارو عن روايتها "الممر الغربى" خلال حوار أجرته معها جائزة البوكر: من العدل أن نسميها رواية رياضية،تُسمى أيضًا رواية بلوغ سن الرشد، رواية محلية، رواية عن الحزن، رواية عن تجربة المهاجرين، سألني أحد الأصدقاء مؤخرًا عما إذا كان الكتاب يحتوى على شيء من القصة البوليسية حوله، حيث تحاول "جوبى" أن تجد طريقها، وبما أنها تتعامل مع ألغاز الخسارة، فلا توجد إجابات لها، بدت هذه فكرة خارجة عن المألوف، لكنها أعادت إلى ذهنى شيئًا اقترحته لورى مور فى مقدمتها لكتاب عن الطفولة: أن اكتساب المعرفة أو عدم المعرفة هما "الشيء الذي لا يتزعزع"، مركز أي قصة طفولة.