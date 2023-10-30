روايات البوكر.. الممر الغربى رواية رياضية عن ألغاز الخسارة والمهاجرين

(MENAFN
- Youm7) الممر الغربى .. رواية للكاتبة شيتنا مارو، انضمت إلى سلسلة روايات البوكر، ونرشحها لجمهور الأدب العالمى، بعدما وصلت إلى القائمة القصيرة، فى جائزة البوكر للرواية العالمية، فى دورتها لعام 2023.
حينما وصلت رواية "الممر الغربى" للكاتبة شيتنا مارو، إلى قائمة جائزة البوكر للرواية العالمية، وصفها أعضاء لجنة التحكيم، بأنها رواية رقيقة ومؤثرة عن الحزن والأخوة وكفاح فتاة مراهقة لتجاوز نفسها.
رواية الممر الغربى
فى رواية "الممر الغربى" يتابع القارئ "جوبى" البالغة من العمر أحد عشر عامًا، وهى لعبة الإسكواش منذ أن كانت فى سن تسمح لها بحمل المضرب، عندما تموت والدتها، فيقوم والدها بإدراجها فى نظام تدريب قاسى لكى تصبح ماهرة.
ببطء، تنمو "جوبى" بعيدة عن أخواتها، تقتصر حياتها على الرياضة، مسترشدة بإيقاعاتها: الإرسال، والتسديدة الهوائية، ولكن رغم وحدتها وبعدها عن أخواتها، فهى ليست وحدها، إلا أنها تشعر بوجود والدها وأسرتها معها.
الكاتبة شيتنا مارو
وقالت شيتنا مارو عن روايتها "الممر الغربى" خلال حوار أجرته معها جائزة البوكر: من العدل أن نسميها رواية رياضية،تُسمى أيضًا رواية بلوغ سن الرشد، رواية محلية، رواية عن الحزن، رواية عن تجربة المهاجرين، سألني أحد الأصدقاء مؤخرًا عما إذا كان الكتاب يحتوى على شيء من القصة البوليسية حوله، حيث تحاول "جوبى" أن تجد طريقها، وبما أنها تتعامل مع ألغاز الخسارة، فلا توجد إجابات لها، بدت هذه فكرة خارجة عن المألوف، لكنها أعادت إلى ذهنى شيئًا اقترحته لورى مور فى مقدمتها لكتاب عن الطفولة: أن اكتساب المعرفة أو عدم المعرفة هما "الشيء الذي لا يتزعزع"، مركز أي قصة طفولة.
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